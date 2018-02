De Zerbi - salvezza? Ci speriamo : ... abbiamo qualche scontro diretto e oggi non pensiamo alle speranze, pensiamo partita dopo partita'': così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi commenta il successo ...

Il Napoli 'rimette sotto' la Juventus - spettacolo contro il Benevento : la squadra di De Zerbi c'è e può lottare ancora per la salvezza

Serie A Benevento - De Zerbi : "Salvezza possibile ma difficilissima" : "Credo che sia possibile recuperare, come credo che sia difficilissimo - ha aggiunto l'allenatore, ospite di 'Radio anch'io sport' - Quindici giorni fa nessuno avrebbe pensato che potevamo vincere ...

Benevento - De Zerbi : "Salvezza? Ci crediamo. Crotone è il nostro esempio" : Lo conferma anche il tecnico dei giallorossi Roberto De Zerbi a "Radio Anch'io Sport", su RadioUno. "Cosa è cambiato? C'è stata una reazione d'orgoglio e una continuità di risultati. Ma le ...

De Zerbi fa il punto sulla corsa salvezza : il Benevento torna a crederci - “ecco cos’è cambiato” : “Cosa e’ cambiato? C’e’ stata una reazione d’orgoglio e una continuita’ di risultati. Ma le prestazioni c’erano anche prima, meritavamo gia’ da qualche domenica di vincere. Adesso stiamo facendo bene ma dobbiamo stare attenti, 8 punti dalla zona salvezza sono ancora troppi“. Roberto De Zerbi sa bene che la strada e’ ancora lunga e in salita ma a Benevento cominciano a credere nel ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "La salvezza sarebbe un'impresa" : Benevento - Ci sono volute diciannove partite, ma alla fine il Benevento ha visto i tre punti in un colpo solo. Così Roberto De Zerbi dopo il successo di misura sul Chievo Verona: "E' stata bella ...

Serie A - Benevento-Chievo. De Zerbi : 'Salvezza difficile - ma con due vittorie...' : ... oggi è arrivata e senza farci troppi abbracci aspettiamo la ripresa degli allenamenti per preparare subito la prossima partita", le parole dell'allenatore del Benevento a Sky Sport subito dopo il ...

Benevento - De Zerbi scatenato crede nella salvezza : “ecco cosa dobbiamo fare adesso” : “Questa vittoria e’ importante perche’ riprendere il martedi’ caricando e dando le giuste motivazioni a 25 persone non e’ facile neanche per me. E’ un risultato che ci da’ la forza di continuare a fare quello che stiamo facendo. Gia’ da molte partite meritavamo di vincere e per tanti motivi non l’abbiamo fatto. Oggi ci siamo riusciti e adesso aspetto la ripresa per preparare la prossima ...

Benevento-Spal, De Zerbi: "Sconfitta che brucia". Semplici: "Risposto alle avversarie per la salvezza"

Benevento-Spal, DE Zerbi: "SCONFITTA CHE BRUCIA" – Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi non vede la luce in fondo al tunnel per la sua squadra. Il pari contro il Milan aveva ...

Serie A - De Zerbi : "Benevento troppo fragile. Salvezza? Ci credo" : UDINE - Per il Benevento è arrivata un'altra sconfitta, la numero 15 in 16 partite di campionato. L'Udinese ha festeggiato 2-0: "Avremmo meritato di segnare nel primo tempo - ha dichiarato a fine ...

Benevento - De Zerbi : 'De Ceglie? Ha qualità superiori rispetto alla lotta salvezza' : TORINO - ' Gli svincolati sono da prendere con le pinze per cercare di capire il loro stato di forma. De Ceglie è un giocatore di qualità anche superiore rispetto alla lotta salvezza. È chiaro che ...