Da Giaccherini fino a Sandro e Benali | il mercato di gennaio serve eccome

Giaccherini al Chievo fino 2021 : Emanuele Giaccherini è un giocatore del Chievo Verona. L'ex Napoli arriva in Veneto con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra di Rolando Maran. L'esterno ...

Chievo - Giaccherini fino al 2021 : ingaggio top per l'ex Napoli : Emanuele Giaccherini è un nuovo giocatore del Chievo. Il contratto dell'ex esterno del Napoli verrà depositato in Lega a breve. Arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del ...