Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 | domani l’Italia affronta la Corea del Sud | serve la

Olimpiadi Invernali 2018 - Curling - Italia beffata nell'extra end : la Gran Bretagna stende gli azzurri 7-6 : Quattro sconfitte per l'Italia del Curling alle Olimpiadi Invernali 2018, gli azzurri si arrendono 7-6 all'extra end e scendono al settimo posto Un'altra volta è fatale l'ultima stone agli azzurri ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Svezia resta al comando imbattuta - la Norvegia supera gli Stati Uniti e torna in corsa : L’ottava sessione del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vede un’altra vittoria della Svezia, che supera anche il Giappone e resta al comando imbattuta. Arrivano poi le vittorie di Norvegia e Danimarca, mentre l’Italia si è arresa all’extra-end con la Gran Bretagna. La Svezia dello skip Niklas Edin continua a marciare con un ritmo impressionante in questo torno e travolge il Giappone per 11-4, realizzando ben ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia perde all’extra-end contro la Gran Bretagna - serve l’impresa per le semifinali : Questa volta l’extra-end è fatale, l’Italia perde per 7-6 contro la Gran Bretagna nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La situazione degli azzurri ora è davvero critica: con due sole vittorie (contro Svizzera e USA) e quattro sconfitte (tre consecutive) all’attivo, il nostro quartetto si trova in settima posizione e la rincorsa verso le semifinali è davvero durissima. Bisognerà battere ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati live e medagliere : Curling - azzurri ko : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:11:00 GMT)

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il russo Alexander Krushelnytsky positivo al meldonium? Ha vinto il bronzo con la moglie : Alexander Krushelnytsky sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping durante le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il russo, capace di vincere la medaglia di bronzo nel Curling misto insieme alla moglie Anastasia Bryzgalovoy, sarebbe risultato positivo al famigerato Meldonium, sostanza bandita dal 2016 e che portò alla squalifica di moltissimi atleti russi. A parlarne è l’autorevole sito web Sport Express ma non ci sono ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna 5-6 dopo nove end : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna , match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il russo Alexander Krushelnytsky positivo al meldonium? Ha vinto il bronzo con la moglie : Alexander Krushelnytsky sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping durante le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2016. Il russo, capace di vincere la medaglia di bronzo nel Curling misto insieme alla moglie Anastasia Bryzgalovoy, sarebbe risultato positivo al famigerato Meldonium, sostanza bandita dal 2016 e che portò alla squalifica di moltissimi atleti russi. A parlarne è l’autorevole sito web Sport Express ma non ci sono ...

Olimpiadi - doping : positivo al meldonio - è il bronzo al Curling : Si tratterebbe del giocatore di curling, Aleksander Krushelnitckii, bronzo qui in Corea nel team misto: la notizia emerge dalla stampa russa , Sport-Express, confermata da fonti vicine al Cio. Domani,...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : azzurri fuori nel team pursuit - l’Italia lotta nel Curling : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di lunedì 19 febbraio. Programma - orari e tv : Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. lunedì 19 GENNAIO: 01.05 USA vs Danimarca , femminile, ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna. Ultima spiaggia per gli azzurri per le semifinali : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna , match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di lunedì 19 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming : lunedì 19 febbraio l’Italia tornerà sul ghiaccio per affrontare la Corea del Sud nel torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri si giocano davvero il tutto per tutto: devono assolutamente sconfiggere i padroni di casa per continuare a rimanere in corsa per le semifinali. Il nostro quartetto è davvero spalle al muro e non può concedersi ulteriori passi falsi se vuole continuare a sognare un ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di lunedì 19 febbraio. Programma - orari e tv : lunedì 19 gennaio proseguono i tornei di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: in Programma due giornate per le donne e una per gli uomini. Si iniziano a definire le classifiche, la corsa verso le semifinali entra nel vivo, non si può più sbagliare. Toccherà anche all’Italia che si gioca il tutto per tutto contro la Corea del Sud. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari d’inizio delle ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Italia settima nel fondo - dalle 12.00 biathlon - Curling e speed skating con gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...