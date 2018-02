«Cura» | le foto che raccontano la buona sanità

Clonazione : “Consentita se il fine è Cura re - no all’uomo fotocopia” : “Se la finalità di una sperimentazione è arrivare alla Clonazione dell’uomo, è eticamente e aprioristicamente condannabile. Se invece fosse a fini terapeutici, per curare l’uomo e non per crearne dei doppioni, ancora una sperimentazione sugli animali si immagina consentita, con tutte le accortezze del caso e ipotizzando che questi animali non abbiano sofferenze”. E’ la riflessione di Lorenzo D’Avack, ...

Gli esperti spiegano perché nelle foto è sempre William a prendersi Cura di George : Siamo ormai abituati a osservarli in questa formazione: William al fianco di George e Kate intenta a badare alla piccola Charlotte. La royal family studia ogni mossa con attenzione e anche questa tendenza ad associare padre con figlio maschio e mamma con figlia femmina sarebbe in realtà una precisa scelta, e avrebbe a che fare con il futuro ruolo che il primogenito sarà chiamato a rivestire.Ad affermarlo sulle pagine del Daily Mail ...

Clamoroso - Giacomelli pubblica foto di Totti : Pro Cura Figc apre fascicolo : Incredibile quanto sta succedendo nelle ultime ore, nel mirino è finito l’arbitro Giacomelli , il direttore di gara nella bufera dopo la gara tra Lazio e Torino che ha portato tante polemiche da parte dei biancocelesti per il rigore non concesso e l’espulsione dell’attaccante Immobile. Nel frattempo secondo quanto riporta l’Ansa la Procura Figc va verso l’apertura di un fascicolo nei confronti di Giacomelli , ...

Pro Cura Figc - Pecoraro apre fascicolo su Giacomelli per la presunta foto di Totti : ROMA - È con tutta probabilità in arrivo - apprende l'Ansa - l'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Figc , dopo le notizie stampa su una foto di Totti su profili social dell'arbitro ...

Regali di Natale - Dai modellini ai corsi di guida siCura - FOTO GALLERY : Mancano ormai poche settimane a Natale e, per loccasione, abbiamo raccolto nella nostra GALLERY alcuni suggerimenti per i Regali da fare ai veri appassionati di auto: tazze, modelli in scala, cover per il telefono e molto altro, selezionati tra il merchandising ufficiale delle Case e non solo. Nella nostra rassegna troverete anche alcune esperienze in pista, dai corsi di guida sicura fino alla possibilità di salire a bordo di supercar, al ...