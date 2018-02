Cumino nero | tutte le informazioni

Cumino nero : proprietà benefiche per la pelle : L’olio di Cumino nero, il cui nome botanico è Nigella sativa, è un olio che presenta diverse proprietà benefiche e curative per la pelle. E’ utilizzato per le infezioni fungine, virali, psoriasi, eczema, acne e cancro della pelle. L’olio può essere somministrato per via orale oppure applicato e massaggiato direttamente sulla pelle. Molte ricerche scientifiche dimostrano le proprietà di questo olio; si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi, ...