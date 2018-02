Crotone | Zenga non fa drammi | ' Buona prestazione Peccato per il risultato'

Serie A Crotone - Zenga : «A Benevento daremo tutto» : Crotone - "Non faremo calcoli , non possiamo permettercelo. Quelli si fanno ad aprile". Walter Zenga vuole tutti concentrati in vista di Benevento-Crotone, un vero spartiacque per la stagione dei ...

Napoli-Lazio 4-1 - la risposta degli azzurri : lotta scudetto avvincente. Crotone - con Zenga c’è un’identità : Napoli-Lazio 4-1, la risposta degli azzurri: lotta scudetto avvincente. Crotone, con Zenga c’è un’identità Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Lazio 4-1- Botta e risposta in cima alla classifica. Il Napoli risponde alla Juventus e riacciuffa il primato solitario. 4-1 nei confronti della Lazio e San Paolo in festa. Un Napoli capace di reagire ...

Zenga : 'Orgoglioso del Crotone'. Gasperini : 'Soddisfatto del pari' : Walter Zenga é molto soddisfatto della prova fornita dal suo Crotone contro l'Atalanta. 'I ragazzi - dice - sono stati perfetti. Ci può stare di prendere un gol su un rimpallo, ma oggi abbiamo dato ...

Formazioni ufficiali Crotone-Atalanta : le scelte di Zenga e Gasperini : Formazioni ufficiali Crotone-Atalanta – Fiorentina-Juventus e Spal-Milan sono stati i primi due anticipi della 24^ giornata di Serie A che proseguità con la gara dello ‘Scida’ tra Crotone e Atalanta. Nonostante il forte maltempo che ha colpito la Calabria, la gara si disputerà regolarmente. In palio ci sono punti preziosi per entrambe le squadra che hanno obiettivi differenti: i pitagorici cercano un successo per allontanarsi ...

Serie A Crotone - Zenga : «Atalanta forte. Non mi aspetto sconti» : Crotone - "L'Atalanta non è una provinciale né lotta per minimi obiettivi. È una big e noi dobbiamo affrontarla andando sul campo senza cambiare il nostro atteggiamento". Walter Zenga presenta così la ...

L”Uomo Ragno’ si prende il Crotone : Walter Zenga conquista già tutti : Il Crotone non può essere più considerata una sorpresa per il campionato di Serie A, dopo la clamorosa rimonta dello scorso campionato che si è conclusa con la salvezza, il club calabrese si sta confermando su alti alti, il Crotone ad oggi sarebbe salvo, a dispetto dei pronostici della vigilia, con la squadra che inizialmente era di Nicola principale indiziata secondo i bookmakers alla retrocessione. Il club calabrese ha iniziato la stagione in ...

Inter-Crotone 1-1 - orgoglio Zenga davanti ai suoi vecchi tifosi : Walter Zenga esce in lacrime dallo stadio che fu 'suo' per un decennio abbondante, la prima volta da avversario dei tifosi di cui fu l'eroe di uno scudetto dei record e della grande Inter a trazione ...

Serie A 23esima giornata il Crotone esce indenne dal “Peppino Meazza” dopo aver affrontato l’Inter. Festeggiato Walter Zenga dal pubblico interista che si emoziona fino alle lacrime : Inter 1 Crotone 1 Marcatori: Eder 23°, Barberis 60° Inter (4-3-3): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert (Cancelo), Brozovic (Karamoh), Valero,