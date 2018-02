Cronista Fanpage aggredita da una donna alla convention Pd

huffingtonpost

: RT @Andyesti: Scusa @matteorenzi, ma aggredire cronisti è da moderati? Mano male che siete moderati Roberto De Luca si dimette, cronista F… - GioChirilly : RT @Andyesti: Scusa @matteorenzi, ma aggredire cronisti è da moderati? Mano male che siete moderati Roberto De Luca si dimette, cronista F… - pattyperr : RT @giovanna_tavani: Solidarietà a Gaia Bozza, la giornalista di Fanpage aggredita alla convention del PD. Il giornalismo libero fa... http… - MirkoRefatti : RT @FroioPietro: Cronista @fanpage aggredita alla convention #Pd #Renzi Sono già passati alle maniere forti. #ocosioPd #DeLuca #ottoemezzo… -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Unadi, Gaia Bozza, è stataoggi da unadurante la presentazione dei candidati del Pd a Salerno. "Ero con la telecamera nei pressi delle prime file - racconta Bozza all'ANSA - e cercavo di fare delle domande a Roberto De Luca quando ho sentito unache non conosco e che urlava alle mie spalle.Diceva 'lasciatelo stare è un grande', riferita a Roberto De Luca. Mi sono voltata e le ho chiesto se avesse visto il video che lo riguarda e se pensasse che sia una cosa da poco e lei mi ha risposto 'lui è un grande, non come questa monnezza', indicando la telecamera".L'episodio sembra finire lì, ma riprende con veemenza dopo qualche minuto: "Stavo facendo delle riprese della sala - racconta ancora Bozza - e vedo arrivare di nuovo quella signora verso di me. Si è avventata sulla telecamera cercando di mettere la mano ...