Cristina Parodi non resiste | lancia una stoccata velenosa alla nemica Barbara d' Urso e al

Barbara D'Urso - clamoroso attacco di Cristina Parodi : 'Nel suo programma il seno più grande al mondo - nel mio invece...' : La cosa che vorrei che si notasse è che davvero facciamo due programmi molto diversi : e non si può paragonare da una parte l'immagine della donna con il seno più grande del mondo e dall'altra parte ...

Domenica In - Cristina Parodi archivia la sorella Benedetta : 'Mi spiace moltissimo - ma lei...' : Della misteriosa rottura tra Benedetta Parodi e Domenica In , ospite a Tv Talk , sulla vicenda si è espressa proprio la sorella, Cristina Parodi . Poche parole, e amarissime, sulla co-conduttrice ...

Cristina Parodi contro Barbara d'Urso/ “A me sono stati chiesti contenuti di qualità...”. Oggi la replica? : Cristina Parodi contro Barbara d'Urso: “A me sono stati chiesti contenuti di qualità...”. Oggi la replica della conduttrice di Domenica Live? Le ultime notizie: è guerra aperta in tv...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 05:52:00 GMT)

“Barbara D’Urso? C’è chi…”. Guerra aperta tra Cristina Parodi e Carmelita. La conduttrice di Domenica In - senza troppi giri di parole - lancia la frecciatina al veleno. Ops! : Durante la puntata del 14 gennaio di Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi hanno intervistato Alberto Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia, che proprio in quei giorni ha festeggiato i suoi 89 anni e la sua lunga e straordinaria carriera televisiva costellata di successi, rivelando anche pagine poco conosciute della sua vita. Grande elogio da parte di Alba Parietti, che aveva chiesto di intervenire, dicendosi ...

Cristina Parodi : “A Domenica In intervistiamo Piero Angela - a Domenica Live c’è la donna con il seno più grande del mondo” : Cristina Parodi, ospite di Tv Talk nella puntata di sabato 17 febbraio su Rai3, parla di Domenica In e del competitor Domenica Live. Ecco le sue dichiarazioni. Cristina Parodi parla del ruolo di Benedetta a Domenica In Alla fine è durata poco la formula della co-conduzione con la sorella. Quanto le dispiace? “Moltissimo perché ci […] L'articolo Cristina Parodi: “A Domenica In intervistiamo Piero Angela, a Domenica Live ...

Cristina Parodi a Tv Talk commenta gli ascolti di Domenica In : Tv Talk: Cristina Parodi parla della sorella Benedetta e di Domenica In E’ iniziata con una domanda a bruciapelo da parte di Massimo Bernardini la breve intervista di Cristina Parodi a Tv Talk, che ha chiesto subito alla sua ospite di commentare il cambiamento avvenuto in corso d’opera a Domenica In dopo qualche settimana, dove la sorella Benedetta è stata ‘sacrificata’ ad una semplice rubrica di cucina, perdendo il ruolo ...

Domenica In : Cristina Parodi ospita i cantanti di Sanremo 2018 : Domenica In, 18 febbraio: ospiti di Cristina Parodi i cantanti di Sanremo Tornerà in onda domani, 18 febbraio 2018, a partire dalle 14.00 su Rai1, Domenica In con Cristina Parodi, dopo lo straordinario successo della puntata andata in onda la settimana scorsa dal palco del teatro Ariston di Sanremo, dopo la finale della 68esima edizione del festival della canzone italiana. E proprio per il successo ottenuto nella puntata precedente, domani ...

“Benedetta molla Cristina : ecco dove va”. Le sorelle Parodi si dividono. Domenica In - l’assenza della conduttrice più giovane si è fatta notare nella puntata scorsa. Ma nessuno poteva immaginare che sotto sotto ci fosse una ‘bomba’ del genere : Lo hanno chiamato ‘effetto Sanremo’, ma sta di fatto che è successo: la settimana scorsa Domenica In ha firmato il suo record stagionale nella puntata speciale andata in onda l’11 febbraio 2018. I dati di ascolto del Festival, ottimi per tutte le cinque serate, hanno travolto positivamente anche quelli della Domenica di Rai1, che ha toccato picchi come il 26,82% nella prima parte con 4,9 milioni di telespettatori, 23,16% ...

“Non ha vinto Sanremo per il suo seno”. La battuta terribile che ha sconvolto il web. Il Festival è finito e iniziano i commenti - ma quello fatto sulla cantante (amatissima) davanti a Cristina Parodi ha lasciato tutti sotto choc : Una battuta fuori luogo e sicuramente che aveva poco a che vedere con le qualità canore di Noemi. La cantante romana infatti si è vista suo malgrado catapultata al centro di una polemica poco lusinghiera. Dopo la 68esima edizione del Festival di Sanremo, il teatro dell’Ariston ha ospitato la tradizionale puntata post-Festival di Domenica In. Dai vincitori all’ultimo classificato, gli artisti hanno avuto l’opportunità di esibirsi ancora ...