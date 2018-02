Così il sindaco dem di Bologna finanzia chi pesta i poliziotti

ilgiornale

(Di domenica 18 febbraio 2018) T roppo facile prendere le distanze una volta fatta la frittata. Virginio Merola,Pd di, dopo le violenze degli antagonisti si è affrettato di definire «ridicola» l'etichetta «antifascista» con cui i manifestanti hanno caricato le forze dell'ordine. Peccato che i distinguo facciano a pugni con l'ambiguità con cui l'amministrazione comunale bolognese da anni coccola i centri sociali.Solo tre giorni prima degli scontri di venerdì, per esempio, la giunta piddina ha rinnovato la concessione di un immobile alle associazioni «Ya Basta!» e «Atash», realtà afferenti al centro sociale Tpo, in prima linea per impedire il comizio di Forza Nuova. Non c'è da stupirsi. In fondo il Comune sopporta o supporta tutte le altre realtà antagoniste scese in piazza. A partire ...