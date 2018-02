Così De Luca Jr si è dimesso tra i ' No' del pubblico

Luca Traini è uno di voi - Così le compagne assaltano il gazebo della Lega : Sotto al gazebo della Lega Nord volano insulti e minacce. La tensione, dopo i fatti di Macerata e la querelle politica contro il leader del Carroccio, si allarga a macchia d’olio e arriva nelle vie della Capitale.A denunciare l’aggressione è il candidato della Lega Nord alla Regione Lazio, Andrea Liburdi, che stamattina si trovava assieme ad alcuni militanti in piazza Bologna, a Roma, per inaugurare la sua campagna ...

'Luca Onestini e Ivana Mrázová sembrano due anziani'. E il modello risponde Così : Luca Onestini e Ivana Mrázová sono o non sono una coppia? A giudicare dai loro sguardi, dalle loro storie su Instagram e dalla loro complicità si direbbe di sì, ma al di là delle indiscrezioni manca ...

La coinquilina di Luca Materazzo : «Così ho vissuto tre mesi al fianco di un assassino» : Siviglia. «Ancora non riesco a muovermi per casa senza provare terrore. Ho vissuto per tre mesi con un assassino. Se Luca è stato capace di fare quello che ha fatto a un suo familiare, a...