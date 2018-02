Cosa c' è nell' inchiesta che ha fatto dimettere Roberto De Luca

La scure del Papa su preti e vescovi pedofili : Francesco più duro di Benedetto. Ecco Cosa cambia nella Chiesa : La tutela dei minori resta una sfida operativa per ridare credibilità alla testimonianza cristiana e fiducia alla figura del sacerdote come persona di cui potersi fidare come di nessun altro al mondo. ...

C’è posta per te - Francesco e Antonella : Cosa è successo alla coppia dopo la puntata : C’è posta per te, Francesco e Antonella stanno ancora insieme dopo la registrazione Ha fatto parecchio scalpore la storia di Francesco e Antonella a C’è posta per te. La ragazza ha più volte perdonato il fidanzato, che prima ha annullato il loro matrimonio e poi l’ha tradita con un’altra persona. La bionda napoletana è andata […] L'articolo C’è posta per te, Francesco e Antonella: cosa è successo alla coppia ...

Cosa c'è di nuovo nella musica dopo lo streaming : L'Augmented Reality , AR, comporta la sovrapposizione dei dati proiettati digitalmente su immagini del mondo reale. Questo aiuta a coniugare il mondo digitale con quello reale, usando immagini ...

Antonella Clerici - contratto in scadenza con la Rai : Cosa farà dopo Sanremo Young? : FUNWEEK - La vita di Antonella Clerici sta per cambiare. Entro l'estate si deciderà il futuro della conduttrice, decisa a voltare pagina. In vista della scadenza del suo contratto con la Rai, la ...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : Cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Antonella Clerici/ Dimentica il gossip per una sera e si prepara alla prima : Cosa indosserà? (Sanremo Young) : Antonella Clerici pronta all'esordio a Sanremo Young. La conduttrice Dimentica scadenze e gossip sull'addio alla Rai per una sera e si prepara alla prima del talent.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:51:00 GMT)

Carlo Cracco : “Nella prima puntata di Masterchef hanno inscenato il mio funerale - una Cosa di cattivo gusto” : Carlo Cracco è ormai lontano dalla cucina di Masterchef, ma non nasconde di seguire ancora le vicende dello show culinario. “Guardo ancora Masterchef, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei ‘figli’. Non potrei mai parlare male di loro”. Sul numero di Spy, Cracco parla dei suoi progetti lontani dalla tv, infatti sta per aprire un ristorante da favola a Milano in Galleria. Ma ...

La fidanzata di Oseghale incastra i nigeriani : Cosa ha visto nella videochiamata : Quanto successo a Macerata è uno degli episodi di cronaca nera più brutali mai successi in Italia. Il corpo sezionato e tagliato a pezzi di una giovane ragazza appena maggiorenne ha fatto indignare tutta italia, a tal punto da generare risentimenti così forti da armare la mano di Luca Traini. La sparatoria che ne è scaturita ha riempito, e continua a riempire, i rotocalchi quotidiani più importanti. La videochiamata Il nigeriano Innocent ...

Cosa insegneranno mai a Yale a chi frequenta il corso sulla felicità - per la cronaca : il più seguito nella storia dell'Ateneo - ? : 'Parto dal funzionamento del cervello svelando le tecniche di comportamento che secondo la scienza aiutano a fare scelte migliori e dunque a essere un po' più felici ', ha spiegato l'insegnante. Un ...

“È costretta a lasciare”. La soffiata su Antonella Clerici manda in ‘tilt’ la Rai. Cosa succede alla conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ : Chiuso il sipario sul Festival, sul palco dell’Ariston va scena ”Sanremo Young”: il teen talent di Antonella Clerici, che torna a far cantare i più giovani dopo l’esperienza di ”Ti lascio una canzone”. ”Sanremo Young” andrà in onda in prima serata su Raiuno per cinque settimane a partire da venerdì 16 febbraio. Nella prima puntata del 16 febbraio, ogni cantante presenterà al pubblico la ...

Dagli algoritmi al diritto commerciale nell'Ict : ecco Cosa studia il manager 4.0 : A fianco degli studi tradizionali - dalla storia dell'economia e delle imprese all'economia aziendale - ci sarà un corso per approfondire il funzionamento degli algoritmi o della Blockchain , comprese le criptovalute, , ma anche gli strumenti per

“E adesso come faccio?”. Il ragazzo muore a letto - durante un “giochino” erotico. Lei - nel panico - perde completamente la testa e fa qualCosa di orribile. Una storia agghiacciante che vi resterà ben scolpita nella memoria : Insieme praticavano alcuni rituali satanici, non si sa bene se per gioco o per un’effettiva passione. E praticavano sesso in maniera estrema, ricorrendo spesso a corde e situazioni oltre i limiti di sicurezza per raggiungere reciprocamente il piacere. Fino a quando, proprio durante una sessione trasgressiva e molto pericolosa, lui non ha perso la vita. Una storia davvero agghiacciante quella che ha visto morire un giovane di 24 anni ...

Ragazza con 14 vermi nell'occhio/ Ha dovuto estrarli uno per uno per 20 giorni : ecco Cosa è successo : Per la prima volta nella storia un parassita dei bovini e dei cavalli si adatta all'essere umano: una Ragazza americana ha dovuto estrarre 14 vvermi dal suo occhio sinistro(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Maria De Filippi a X Factor? Ecco Cosa potrebbe accadere nella prossima stagione : Sono stati confermati da pochi giorni Fedez, Mara Maionchi e Alessandro Cattelan alla guida e in giuria del talent show di X Factor ma un rumor si fa decisamente insistente. Sembrerebbe, infatti, che ...