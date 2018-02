Corteo contro Casapound | guerriglia alla stazione di Napoli | fumogeni e bombe carta

Bologna - nuovi scontri tra antagonisti e forze dell'ordine : idranti e cariche contro il Corteo : Tensione e scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, sono stati spinti dall'intervento delle forze dell'ordine - schierate in tenuta antisommossa - fuori dalla piazza con una serie di cariche

Scontri a Bologna in Piazza Maggiore/ Ultime notizie video : 600 dei collettivi contro il Corteo di Forza Nuova : Bologna , Scontri in Piazza Maggiore tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova . video e Ultime notizie : la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Piacenza - Corteo antifascista contro sede di Casapound : scontri e cariche della Polizia : Momenti di tensione alla manifestazione antifascista a Piacenza , organizzata per protestare contro l’apertura della sede di Casapound . Alcuni manifestanti, armati di aste e sassi, hanno provato a forzare il cordone delle forze dell’ordine. Oggetti sono stati lanciati contro le forze dell’ordine che sono state costrette a indietreggiare. Via fascisti e Polizia ”, hanno urlato i manifestanti prima degli scontri con le forze ...

Genova - Corteo antifascista contro l’apertura delle sedi di estrema destra. Cinquemila in strada : “La città non li vuole” : Circa 5.000 persone nella giornata di ieri hanno attraversato Genova in corteo per manifestare contro la concessione di spazi a formazioni di ispirazione fascista come quelle che, negli ultimi tre anni, hanno alzato le serrande delle loro sedi nella città decorata con la medaglia d’oro per la Liberazione nel 1945. Un corteo eterogeneo composto prevalentemente da giovani dell’area dei centri sociali, associazioni, esponenti della sinistra, ...