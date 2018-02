Corruzione | arrestato il governatore della Banca centrale della Lettonia

Bce - arrestato il governatore lettone per Corruzione : MILANO - Il governatore della Banca centrale della Lettonia, Ilmars Rimsevics, membro del consiglio direttivo della Bce, è stato arrestato dall'ufficio anti-corruzione del paese. Lo ha annunciato il ...

Corruzione - sospeso da stipendio e funzioni il magistrato napoletano arrestato : La Sezione disciplinare del Csm ha disposto la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio dell'ex pm di Siracusa Giancarlo Longo, arrestato il 7 febbraio con l'accusa di associazione a ...

Guatemala : arrestato ex presidente Colom per caso Corruzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Egitto - arrestato ex capo anti-Corruzione : in intervista parla di carte top secret su crimini politici : La censura del Cairo sulle dichiarazioni rilasciate a 'HuffPost Arabia', poi l'arresto di Hisham Geneina. Un mese fa, in manette l'ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate: sarebbe lui, secondo Geneina, a possedere documenti che, se rivelati, metterebbero nei guai molte autorità egiziane

Corruzione : domani interrogatorio pm arrestato : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Si terrà domani mattina l'interrogatorio del pm Giancarlo Longo, arrestato ieri dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di Corruzione, associazione a delinquere e falso. In carcere altre 14 persone, tra cui avvocati e imprenditori. Venerdì saranno interrogati, invece, ne

Corruzione : chi è il pm Longo arrestato dalla Guardia di Finanza : Ex pm di Siracusa, sarebbe al centro di una serie di readi giudiziari commessi con altri 15 professionisti siciliani

Corruzione e frode - arrestato anche un ex pmViaggi a Dubai e contanti per le sentenze : Nell'inchiesta congiunta delle Procure di Roma e Messina è stato fermato Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa che avrebbe aggiustato alcune sentenze. Indagato anche l'ex presidente di sezione del Consiglio di Stato Riccardo Virgilio

XMIA Corruzione : inquirenti - pm arrestato mercificava funzione giudiziaria : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - Il pm Giancarlo Longo, arrestato all'alba di oggi insieme con altre 14 persone, tra cui diversi avvocati, con l'accusa di Corruzione, associazione a delinquere e falso, secondo gli inquirenti avrebbe "mercificato la funzione giudiziaria". Per gli investigatori, Longo, c