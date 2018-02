Conferenza sull' insicurezza a Monaco Netanyahu e Zarif infuocano il Medio Oriente

McMaster contro Iran - Siria e Russia alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco : Il ministro ha poi aggiunto che il mondo nel 2018 si trova davanti al baratro, perché "beni come l'affidabilità sono molto scarsi nella politica internazionale", citando il conflitto Siriano, il ...

Paolo Gentiloni - cosa promette ad Angela Merkel in Conferenza stampa sulle elezioni italiani : Non saranno certo i sondaggi a scegliere il prossimo governo italiano: Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con Angela Merkel, mette in guardia da chi disegna scenari foschi di governi impossibili, ...

Spazio : l’Europa si prepara alla nuova Conferenza sulle future strategie : L’Europa si prepara alla nuova Conferenza sulle future strategie spaziali: palazzo d’Egmont, a Bruxelles, ospiterà, da martedì 23 e fino a mercoledì 24, i massimi vertici politici, tecnico-scientifici e industriali europei dello Spazio. L’ambizione dichiarata dell’Europa dello Spazio è l’espansione della politica spaziale dell’Unione “a vantaggio della società, dell’economia, della crescita ...

Conferenza internazionale sulla foodomica - le relazioni : Si è concluso ovenerdì a Cesena presso il Teatro Verdi Foodomics 2018 - From Data to Knowledge, 5° edizione della Conferenza internazionale inerente le scienze omiche applicate agli alimenti. L'...

Real Madrid - Zidane sulla graticola : Conferenza stampa tesissima! : Per la stampa spagnola una delle conferenze piu’ tese da quando Zinedine Zidane allena il Real Madrid. Alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno della Coppa del Re, in casa contro il Numancia (3-0 all’andata per i blancos), il francese analizza il momento difficile della sua squadra precipitata a -16 dal Barcellona. Detto che lui e i suoi ragazzi hanno “una partita da onorare per chiudere a meglio il discorso ...

In casermetta San Regolo la Conferenza sulle piante alimentari : Sabato (13 gennaio) alle 15,30, alla casermetta San Regolo, sopra l'orto botanico di Lucca, si svolgerà una conferenza a cura di Angelo Lippi. Angelo Lippi, già curatore dell'orto botanico di Lucca, ...

Beatrice Lorenzin - salta la Conferenza stampa di presentazione della sua lista : Francesco Rutelli la diffida sulla Margherita : Dopo il caso Emma Bonino , ecco quello relativo a Beatrice Lorenzin : il ministro della Sanità ha fatto saltare la conferenza stampa prevista in mattinata in cui avrebbe dovuto presentare il simbolo ...

Juventus - Allegri in Conferenza : “il normale quest’anno non basta”. E sulla formazione… : Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus: “Aver vinto a Napoli è stato un passo in avanti. Quella di domani è una partita importante: ci confrontiamo contro la prima del campionato, raramente capita di giocare in una settimana con entrambe le prime. La cosa più importante era raggiungere il passaggio del turno in Champions League e ...

Conferenza a Modica sulla semiotica : Proseguono gli incontri filosofici organizzati dall'Ente Liceo Convitto di Modica. Relatore dell'evento il professore Emanuele Fadda.