Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (domenica 18 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (18 febbraio) Domenica 18 febbraio si assegneranno sei titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dal gigante maschile alla staffetta di sci di fono, dalle gare di aerials alla mass start di biathlon. Saranno 19 gli italiani in gara ma con poche speranze di medaglia. Di seguito il calendario, il Programma dettagliato, tutti gli italiani in gara e gli orari ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (domenica 18 febbraio). Tutti gli orari delle partite e Come vederle in tv e Diretta Streaming : Ultima giornata dei gironi per quanto riguarda il torneo di Hockey. Saranno Germania-Norvegia e Svezia-Finlandia le ultime due sfide del gruppo C, con queste ultime che si scontreranno per decidere il primo posto. Nel gruppo A, invece, ci saranno le sfide Repubblica Ceca-Svizzera e Corea-Canada. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la ...

Basket - Semifinali Coppa Italia 2018 : gli orari e Come vederle in tv. Il programma completo e la Diretta Streaming : In Streaming, invece, saranno visibili su Rai Play ed Eurosport Player . Il programma Sabato 17 Febbraio 2018 ore 18:00 Vanoli Cremona Fiat Torino ore 20:45 Red October Cantù Germani Basket Brescia ...

Basket - Semifinali Coppa Italia 2018 : gli orari e Come vederle in tv. Il programma completo e la Diretta Streaming : È tempo di Semifinali alla Final Eight di Coppa Italia. Cremona, Torino, Cantù e Brescia sono le quattro squadre rimaste a contendersi il titolo. Dopo le sorprese dei quarti di finale, una sola testa di serie è sopravvissuta la Leonessa. Nessuna delle quattro squadre, però, ha mai vinto la Coppa, per cui domenica si tratterà in ogni caso di una prima volta. Oggi si deciderà chi si contenderà il titolo: la Vanoli sfiderà la Fiat, la Red October ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (sabato 17 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 febbraio) Sabato 17 febbraio davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano ben 9 titoli: si incomincia con il botto con il pattinaggio artistico maschile, poi spazio al SuperG femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone all’arrembaggio, imperdibile la mass start femminile con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Arianna Fontana ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (giovedì 15 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi giovedì 15 febbraio si preannuncia una giornata davvero infinita alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ben 9 titoli in palio e tanto spettacolo assicurato. Lo sci alpino dovrebbe regalarci discesa maschile e gigante femminile (meteo permettendo), poi lo snowboardcross maschile, le prove individuali di biathlon ma anche le coppie di pattinaggio artistico, i 10000m maschili di speed skating. L’Italia può sognare medaglie ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (mercoledì 14 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi mercoledì 14 febbraio si assegnano 6 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sale l’attesa per una giornata determinante: riflettori puntati sul gigante femminile con Mikaela Shiffrin a caccia del successo. Il biathlon torna protagonista con l’individuale femminile, Laura Dahlmeier a caccia del tris ma sono tante le favorite. Inizia il torneo di curling maschile. Il doppio di slittino e la combinata nordica non ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma completo di mercoledì 14 febbraio. Tutti gli orari delle partite e Come vederle in tv e Diretta Streaming : Domani inizia anche il torneo olimpico maschile di Hockey su ghiaccio. Oltre alle ultime due sfide valide per il gruppo B femminile, ci saranno anche due gare del gruppo B maschile, con Slovacchia-OAR e USA-Slovenia. Al femminile, invece, Svezia e Svizzera sono già qualificate e si sfidano per il primo posto nel girone. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (martedì 13 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali (MARTEDI’ 13 febbraio) oggi martedì 13 febbraio si assegneranno ben otto titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si preannuncia una giornata davvero molto intensa e appassionante. L’Italia vorrà essere in prima fila con i vari Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Martina Valcepina, Christof Innerhofer, Dominik Paris e Peter Fill. Spazio infatti ...