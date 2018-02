Colpo di tosse rompe l' arteria in una donna | com' è potuto succedere

Blastingnews

: Colpo di tosse rompe arteria: 58enne rischia di morire - Adnkronos : Colpo di tosse rompe arteria: 58enne rischia di morire - Adnkronos : Colpo di tosse rompe arteria: 58enne rischia di morire - patalalli : RT @MediasetTgcom24: Colpo di tosse le rompe arteria tiroidea, 58enne salvata a Sondrio #sondrio -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Unadi Sondrio ha rischiato di perdere la vita a causa di un banalissimodi. Secondo i medici si tratterebbe di un episodio, estremamente raro, messo strettamente in relazione alla rottura dell'tiroidea e che avrebbe messo in serio pericolo di vita ladifatale: la dinamica dell’accaduto Laprotagonista di questo increscioso episodio ha rischiato di morire soffocata a causa della rottura dell'tiroidea, evento che, secondo gli esperti, statisticamente sarebbe estremamente insolito e che negli ultimi novant’anni si sarebbe verificato, in tutto il mondo, solo in 15 casi. I colpi disono un evidente riflesso spontaneo causato dalla presenza di irritazione nelle vie respiratorie ma sicuramente nessuno avrebbe mai pensato che tale sintomo potesse rivelarsi così pericoloso per la nostra vita. Nel caso specifico della signora di ...