Christopher Nolan regista del nuovo James Bond? Le ultime dichiarazioni del regista

(Di domenica 18 febbraio 2018) I fan difaranno meglio a mettere il cuore in pace: interrogato al riguardo da una radio, ilinglese ha chiarito una volta per tutte il suo coinvolgimento nelfilm di- e no, non ci sarà lui dietro la macchina da presa. Ospite del programma Desert Island Disc sull’emittente inglese BBC Radio 4, ildi Dunkirk ha parlato di come accada spesso che il suo nome venga legato al franchise di 007, ma anche stavolta si è “categoricamente” tirato fuori dalla direzione del prossimo film della serie. “Penso che ogni volta che c'è bisogno di un, le voci sostengano che si tratti di me” ha spiegato, dopo aver indicato la colonna sonora composta da John Barry per il film del 1969 Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà come uno dei suoi ‘Desert Island Discs’, ossia uno dei dischi che porterebbe con sé su un’isola deserta. ...