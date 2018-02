Che tempo che fa Ospiti e diretta | l' uomo ideale di Ornella Vanoni 18 Febbraio 2018

Programmi TV di stasera - domenica 18 febbraio 2018. Ben Harper e Lo Stato Sociale a Che tempo che fa : Le Iene Show Rai1, ore 20.35: Che tempo Che Fa Dopo aver ospitato in studio Alessandro Di Battista, come rappresentante indicato dal Movimento 5 Stelle, questa settimana l’esponente scelto dal centrodestra che interverrà a Che tempo che fa sarà Silvio Berlusconi. domenica 25 febbraio sarà la volta invece del candidato di centrosinistra. Inoltre, ci sarà la star internazionale Ben Harper , uno dei più grandi armonicisti country blues al ...

ROSITA CELENTANO/ "Anche se non ho figli non sarò mai sola" ( Che tempo che fa) : ROSITA CELENTANO si racconta a Fabio Fazio all'interno del programma televisivo Che tempo che fa, dove renderà nota a sua nuova e decisamente più serena vita privata. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:30:00 GMT)

BEN HARPER/ Video - il 30 marzo uscirà il nuovo album assieme a Musselwhite (Che tempo che fa) : Video, il talentuoso musicista Ben HARPER si prepara a far uscire il suo nuovo album, 'No mercy in this land'. Di questo e molto altro parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:03:00 GMT)