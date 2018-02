Cecilia Rodriguez infastidita da un inviato de Le Iene Show

“È stato davvero male”. La rivelazione choc di Nadia Rinaldi su Francesco Monte : la notte tormentata dell’ex di Cecilia Rodriguez nel racconto dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi : La nuova puntata di Verissimo, dopo Ficarra e Picone e Rocio Morales, continua con una lunga intervista a Nadia Rinaldi. L’attrice reduce dall’esperienza al talent di Canale 5, l’Isola dei famosi ha avuto modo di dire la sua sullo scandalo che ha colpito Francesco Monte dopo le parole della naufraga Eva Henger. Tuttavia Nadia Rinaldi, nel corso della sua ospitata ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia, e in ...

Eva Henger : "Francesco ha già visto Cecilia Rodriguez" : Eva Henger mette ancora nel mirino Francesco Monte . Tra i due è gelo dopo le accuse sull' Isola e a quanto pare la mission de Le Iene di far tornare il sereno tra i due non ha avuto effetto. Questa ...

Eva Henger : Francesco ha già visto Cecilia Rodriguez : Eva Henger mette ancora nel mirino Francesco Monte. Tra i due è gelo dopo le accuse sull'Isola e a quanto pare la mission de Le Iene di far tornare il sereno tra i due non ha avuto effetto. Questa volta l'ex naufraga colpisce l'ex tronista sul lato sentimentale. Infatti rivela alcune confidenza fatte dallo stesso Monte che riguardano proprio Cecilia Rodriguez, la sua ex. "Mi ha detto che prova ancora dei sentimenti per ...

Francesco Monte pronto a tornare con Cecilia Rodriguez : la confessione di Eva Henger a Casa Signorini : Eva Henger a Casa Signorini torna a parlare del rapporto tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip Eva Henger continua a parlare di Francesco Monte e del canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. Ospite di Casa Signorini, l’ex moglie di Riccardo Schicchi si è però soffermata su dettagli mai svelati fino ad […] L'articolo Francesco Monte pronto a tornare con Cecilia Rodriguez: la confessione di Eva ...

Cecilia Rodriguez attacca Eva Henger in difesa di Monte : Cecilia Rodriguez è tornata a parlare di Francesco Monte fra le pagine di Chi, dichiarando di non criminalizzare chi si fuma la marijuana.“Sono dell’idea che non bisogna giudicare le persone. Eva ha detto che Francesco dovrebbe curarsi? Che si andasse a curare lei, Francesco è un ragazzo perbene, sono altre le cose da curare, non criminalizzo chi si fuma una canna e mi dispiace che sia uscito dall’Isola perché gli avrebbe cambiato la vita”. La ...

Cecilia Rodriguez difende Monte : 'Eva Henger si andasse a curare lei' : Cecilia Rodriguez , dopo essere stata beccata da Striscia la Notizia 'in compagnia' di Francesco Monte dopo L'Isola dei Famosi , ora prende le sue difese e critica pesantemente Eva Henger: ecco la ...

Isola dei famosi - l'attacco feroce di Cecilia Rodriguez : 'Eva Henger? Che si faccia curare lei' : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte saranno anche due ex, ma l'affetto tra i due non è mai appassito. I due sono stati anche beccati recentemente da Striscia la notizia mentre passeggiavano insieme ...

