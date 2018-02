Cast e personaggi di Furore 2 riportano in scena i Licata e i Fiore tra omicidi e disonore

Cast e personaggi di Salvation su Rai4 - in prima tv da domenica 18 febbraio : anticipazioni trama e promo : Va in onda ogni domenica alle ore 19.30, dal 18 febbraio, la prima stagione di Salvation su Rai 4: si tratta di una nuova prima visione assoluta per l'Italia, cui la rete giovane del servizio pubblico riserva il palinsesto domenicale. Dal 18 febbraio Rai4 trasmette, con due appuntamenti settimanali, i 13 episodi della prima stagione della serie prodotta da CBS e Secret Hideout, in onda in prima tv sull'emittente statunitense CBS dal 12 luglio ...

Cast e personaggi di Everything Sucks! su Netflix - dal 16 febbraio il nuovo Stranger Things sugli anni ’90 : Netflix compie un altro passo indietro nel tempo per lanciare Cast e personaggi di Everything Sucks!, la nuova serie originale che approda da oggi, 16 febbraio, sulla piattaforma video on demand. Sulla scia di Stranger Things, la comedy creata da Ben York Jones (sceneggiatore di Like Crazy, che vinse il Sundance nel 2011) e Michael Mohan è pronta a imporsi come la nuova Stranger Things: ma cos'ha di diverso dalla pluripremiata serie ...

Furore 2 Cast : attori e personaggi della fiction con Francesco Monte : Furore 2 cast. La fiction targata Mediaset torna su Canale 5 con la seconda stagione da domenica 18 febbraio 2018. Furore Capitolo Secondo porterà ancora sugli schermi televisivi storie e intrighi, ma soprattutto nuovi personaggi. Ecco di seguito tutte le novità tra gli attori della serie tv. Furore 2 cast: attori e personaggi della fiction Per la regia di Alessio Inturri, la fiction vede la co-produzione di Mediaset e Ares Film. ...

San Valentino Stories - dal 14 febbraio al cinema il film sull’amore made in Sud con Gigi e Ross : trama - Cast e personaggi : Tre episodi, tre registi, tre storie d'amore: questo è San Valentino Stories, film in uscita proprio il 14 febbraio, una commedia che celebra l'amore. Nato da un'idea di Alessandro Siani, il lungometraggio vede dietro la macchina da presa tre giovani registi napoletani, Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato, e ha come location la città di Napoli e altri splendidi luoghi come Posillipo, Nisida e Pozzuoli. Il primo episodio, ...

Cast e personaggi di 9-1-1 al via su FoxLife il 13 febbraio : la trama della nuova serie targata Ryan Murphy : Una nuova "Chicago", diversa da quella di Dick Wolfe, è possibile e Cast e personaggi di 9-1-1 ne sono la prova. La nuova serie targata Ryan Murphy ha già raggiunto successi straordinari in Patria e si prepara a fare lo stesso anche in Italia da oggi, 13 febbraio, con la messa in onda della première di 9-1-1 a partire dalle 21.10 su FoxLife. Nei 13 episodi di questa prima stagione della serie ambientata a Los Angeles vedremo le corse contro ...

Cast e personaggi di Fabrizio De André – Principe Libero su Rai1 - con Luca Marinelli e Valentina Bellé : Il Cast e personaggi di Fabrizio De André - Principe Libero arrivano stasera su Rai1 per raccontare la storia di un'icona della musica italiana. Il film tv, trasmesso in due puntate, è il racconto del cammino appassionato e irrequieto verso l’affermazione di uno dei più grandi cantautori italiani, un poeta sublime di rara bravura, attento al sociale e nobile spalla degli ultimi, ma anche uomo alla continua ricerca del suo equilibrio, sempre ...

Cast e personaggi de Il Commissario Montalbano 12 - da Luca Zingaretti alla new entry Fabrizio Bentivoglio : Il Cast e personaggi de Il Commissario Montalbano 12 debuttano stasera in prima visione su Rai1. Nei nuovi due appuntamenti, entrambi tratti dai romanzi di Andrea Camilleri, il protagonista interpretato da Luca Zingaretti si dividerà tra i casi più strani di Vigata, luogo dove è ambientata la storia, e la sfera personale: il suo rapporto con l'amata Livia giungerà infatti a un punto di svolta. La nuova stagione di Montalbano comincia stasera ...

Cast e personaggi di Supergirl 3 su Premium Action dall’11 febbraio : il ritorno di Kara e l’assenza di Mon-El : Dopo una settimana ricca di appuntamenti, Cast e personaggi di Supergirl 3 su Premium Action saranno la ciliegina sulla torta. Dopo Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow, è arrivato il momento del ritorno di Kara interpretata da Melissa Benoist, ex ugola d'oro di Glee. In esclusiva su Premium Action e al suo primo passaggio, Supergirl 3 andrà in onda a partire da oggi, 11 febbraio, alle 21.10 con un doppio episodio. Supergirl 3 su ...

Cast e personaggi di Sherlock 4×03 - Sian Brooke grande protagonista nel finale di stagione dell’11 febbraio : Il Cast e personaggi di Sherlock 4x03 vi aspettano stasera per il terzo e ultimo appuntamento con la serie britannica creata da Mark Gatiss e Steven Moffat. Secondo le anticipazioni, il detective Holmes, suo fratello Mycroft e John Watson saranno costretti a partecipare a un gioco pericoloso e fatale: la criminale Eurus li spingerà ai limiti della loro sopportazione, e spetterà a Sherlock decidere chi tra loro tre vivrà oppure no. Scopriamo ...

Cast e personaggi di A casa tutti bene - Gabriele Muccino a Sanremo 2018 con gli attori del film : Il Cast e personaggi di A casa tutti bene vi aspettano nelle sale italiane dal 14 febbraio, ma prima di tale data, Gabriele Muccino e i suoi attori protagonisti saliranno sul palco dell'Ariston in occasione della serata d'apertura del Festival di Sanremo 2018. Non solo musica quindi, ma anche intrattenimento e buon cinema. Tra gli ospiti della serata, annunciato anche Fiorello, che torna alla kermesse dopo ben sedici anni. ...

Cast e personaggi di In Punta di Piedi : Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti in una storia di riscatto : Da Gomorra ad una storia di rinascita e di lotta alla mafia, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti fanno il salto dall'altra parte della barricata (o quasi) e li troviamo in Cast e personaggi di In Punta di Piedi, il film tv in onda oggi, 5 febbraio, su Rai1. Una storia vera e per questo ancora più sconvolgente e travolgente. Una donna analfabeta pronta a tutto per aiutare la figlia ad uscire da una pozzanghera in cui sarebbe annegata e tutto ...

Cast e personaggi di Sherlock 4 - da Benedict Cumberbatch a Toby Jones nell’episodio del 4 febbraio : Nel secondo episodio in onda il 4 febbraio, conosciamo meglio il Cast e personaggi di Sherock 4, la cui nuova stagione è in onda su Paramount Channel. Stasera sarà trasmesso l'episodio intitolato "Il detective morente", e le anticipazioni prevedono l'introduzione di un nuovo antagonista e un colpo di scena scioccante. Il finale dello scorso episodio ha cambiato le carte in tavola: per il detective Holmes non si tratta più di un gioco, Mary è ...

Cast e personaggi di SWAT - dal 4 febbraio su Rai2 la nuova serie con Shemar Moore : trama e programmazione : Da questa domenica 4 febbraio una nuova serie crime è pronta a popolare il palinsesto di Rai2: si tratta di SWAT, l'ultima arrivata in casa CBS. Basata sull'omonima serie televisiva del 1975, SWAT è una creazione di Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan, che ne sono produttori esecutivi oltre che showrunner. Protagonista è un team di agenti SWAT, acronimo che sostituisce la dicitura Special Weapons And Tactics e indica alcune speciali unità di ...