Caso De Falco | Renzi | “Dire tutti insieme no ai candidati violenti”

M5S. Scoppia il Caso De Falco : "violento con i miei familiari? Solo strumentalizzazioni" : "Le difficoltà di trovare un accordo economico tra le parti e la tensione che ne deriva è il motivo scatenante dell'episodio di un recente alterco - spiega il Capitano di fregata - Che comunque affermo e ribadirò sempre con onestà, non mi ha visto attore di violenze, ingiustamente attribuite alla mia persona, nei confronti dei miei familiari"

Caso De Falco - Renzi : "Dire tutti insieme no a candidati violenti"

Caso De Falco - Renzi : 'Dire tutti insieme no a candidati violenti' : Il Pd non cavalca "la schifezza che abbiamo visto", ma se c'è "qualche candidato che mette le mani addosso alla moglie o alla figlia, su quello tutti insieme si dica no". A indicarlo, parlando del ...