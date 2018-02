Capodanno cinese | a Prato si sfila nonostante il maltempo

Coro di bambini italo-asiatico per il Capodanno cinese a Napoli : Napoli, , askanews, - Sulle note di "Buon Anno" cantato in cinese il Coro Mulan, messo insieme dall'associazione culturale Ciao Cina e addestrato dall'Accademia Musicale Caruso, ha salutato il ...

GeekMall festeggia il Capodanno cinese : una valanga di prodotti Xiaomi e non in offerta : GeekMall, lo store italiano specializzato in smartphone e prodotti cinesi, lancia una promozione, valida fino al 26 febbraio, per festeggiare il Capodanno cinese. Scoprite con noi le offerte più interessanti. L'articolo GeekMall festeggia il Capodanno cinese: una valanga di prodotti Xiaomi e non in offerta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Benvenuti nell anno del Cane al via i festeggiamenti a tavola per il Capodanno cinese : Chi vive nelle grandi città per motivi di lavoro, prende la via per rientrare nel paesino d'origine, dove godere di eventi e spettacoli che animano tutte le strade. E' una festa importante ...

Scopriamo i prodotti in offerta da GearBest per il Capodanno cinese : GearBest festeggia il capodanno cinese con una serie di promozioni che andranno avanti fino ai primi giorni di marzo. Scoprite con noi le offerte più interessanti, legate a smartphone e accessori. L'articolo Scopriamo i prodotti in offerta da GearBest per il capodanno cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Steam : al via i saldi per il Capodanno cinese : Continuano le interessanti iniziative di Steam che propongono tantissimi giochi in sconto. Dopo il celebre periodo degli sconti invernali concluso lo scorso mese, ecco che la piattaforma di Valve dà il via a una nuova serie di promozioni.Da oggi, fino al 19 febbraio alle ore 19, è possibile acquistare su Steam una serie di apprezzati giochi con sconti che arrivano fino al 75% per il Capodanno cinese, parliamo di titoli come Cuphead, Pyre, Cities ...

Milan - gli auguri dei giocatori per il Capodanno cinese : Bonucci e compagni si sono messi alla prova, tra tante risate e poca concentrazione, con la lingua cinese

Le foto del Capodanno cinese : Cade oggi e viene festeggiato in tutto il mondo con fuochi d'artificio, lanterne e dolci e costumi coloratissimi The post Le foto del capodanno cinese appeared first on Il Post.

Capodanno cinese - pronti per l'anno del cane? : Gli astrologi lo definiscono un anno buono, ma logorante, va bene l'economia, ma c'è malinconia. È anno buono per cambiare il proprio stile di vita quello del cane, ma anche per sostenere i diritti ...

Capodanno cinese 2018 - inizia l’anno del cane : (Foto: flickr.com) La Festa di primavera o Capodanno lunare, nota alle nostre latitudini con il nome di Capodanno cinese, ha per la Cina un valore simile a quello che in Occidente assume il Natale. I festeggiamenti si estendono anche in Bhutan, Corea, Giappone, Malesia, Mongolia, Nepal, Singapore, Vietnam e in qualsiasi altro paese in cui c’è una nutrita comunità cinese. Le famiglie si riuniscono, pregano e fanno una pulizia rituale della casa, ...

Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese : tutto quello che devi sapere! : Come accade ormai da tradizione sin dal 2012, EA Sports si appresta a celebrare anche quest’anno in Fifa 18 Ultimate Team il Capodanno Lunare Cinese! Con ogni probabilità, come accaduto lo scorso anno, durante questo evento saranno disponibili pacchetti promozionali, sfide creazione rosa e divise a tema. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per preparasi […] L'articolo Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese: tutto ...

Capodanno cinese - pronti per l’anno del cane? : Il 16 febbraio 2018 si festeggia il Capodanno cinese (il nome vero, in realtà, è festa di primavera) e si entra nell’anno del cane. La festa va ben oltre la Cina, è arrivata a tutte le comunità cinesi nel mondo, da Milano a San Francisco: parliamo di un quarto della popolazione mondiale. LA STORIA DEL Capodanno Il primo personaggio di questo racconto è un demone che si chiama Nian. Ogni 12 mesi gli venivano offerti come tributo essere umani in ...

Comincia il Capodanno cinese. Cosa ci aspetta per l'anno del Cane? : Non a caso la Cina produce il 90% dei fuochi d'artificio al mondo , fuochi che nel 2009 hanno causato circa $558 milioni di danni , portando il governo a nuove regolamentazioni. In questi giorni è ...