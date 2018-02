Cani avvelenati nellAgrigentino | Micciché | ora istituire commissione

Sciacca - strage di Cani : 30 avvelenati in strada/ Ultime notizie : sindaco minacciato di morte : Sciacca, strage di cani: 30 avvelenati in strada. Le Ultime notizie: sindaco minacciato di morte, governatore Musumeci convoca riunione per affrontare l'emergenza randagismo(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:25:00 GMT)