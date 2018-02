Cani avvelenati | è giallo a Sciacca

Tornano i bocconi avvelenati nell'area Cani del parco Paradiso di Grugliasco : Neanche le telecamere fermano il o i folli che buttano bocconi avvelenati nell'area cani del parco Paradiso in viale Radich a Grugliasco . E così ieri pomeriggio, venerdì 16, una donna, mentre portava ...

Sciacca : avvelenati 30 Cani randagi - raffica di minacce di morte al sindaco : Sciacca : avvelenati 30 cani randagi , raffica di minacce di morte al sindaco Lei a Tgcom24: “Il problema è annoso, ho già parlato con la Prefettura e sollecitato l’Asl per la sterilizzazione” Continua a leggere L'articolo Sciacca : avvelenati 30 cani randagi , raffica di minacce di morte al sindaco sembra essere il primo su NewsGo.

Sciacca : avvelenati 30 Cani randagi - raffica di minacce di morte al sindaco : Lei a Tgcom24: "Il problema è annoso, ho già parlato con la Prefettura e sollecitato l'Asl per la sterilizzazione"

Allarme Cani avvelenati a Lampedusa : Il primo cane, Faro, è stato trovato agonizzante ed è morto poche ore dopo il suo ritrovamento. Il secondo e il terzo cane sono stati rinvenuti appena pochi giorni dopo, in un'altra zona del'isola di ...

Animali : allarme Cani avvelenati a Lampedusa (2) : (AdnKronos) - Il primo cane, chiamato da tutti 'Faro' perché si aggirava sempre nei pressi del faro di Lampedusa , era stato trovato ancora vivo e preso in custodia dai soliti 'canari', "ma nessun veterinario era sull'isola - racconta sconsolata Eletta - hanno cercato di salvarlo ma non ci sono riusc

Animali : allarme Cani avvelenati a Lampedusa : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - Il primo cane, Faro, è stato trovato agonizzante ed è morto poche ore dopo il suo ritrovamento. Il secondo e il terzo cane sono stati rinvenuti appena pochi giorni dopo, in un'altra zona del'isola di Lampedusa . E ora si teme per la sorte di un altro randagio, una femmi

Animali : allarme Cani avvelenati a Lampedusa : Il primo cane, Faro, è stato trovato agonizzante ed è morto poche ore dopo il suo ritrovamento. Il secondo e il terzo cane sono stati rinvenuti appena pochi giorni dopo, in un’altra zona del’isola di Lampedusa. E ora si teme per la sorte di un altro randagio, una femmina di nome Clarabella, che stazionava sempre nei pressi della spiaggia della Guitgia e di cui non si hanno notizie da quasi una settimana. E’ ormai allarme cani ...