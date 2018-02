Cambio ad Amici | Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico

La nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal Cambio di regolamento all’ingresso di Irama nella scuola : Gli allievi del talent di Mediaset si affrontano in una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'appuntamento pomeridiano di sabato 27 gennaio. La sfida a squadre di sabato 27 gennaio si è articolata come al solito in tre prove ciascuna, ma la squadra perdente avrà un elemento che andrà in sfida immediata. Maria ha precisato che rischia l'eliminazione soltanto chi si esibisce. Non sono previste giustificazioni, ed a ...