Cambi casacca? Niente paracadute

Milano - Regionali 2018 : Cambio di casacca nel giorno delle liste. Il caso Abagnale agita il centrosinistra : Carmine Abagnale Poliziotto in pensione, con un passato di consigliere comunale in Forza Italia prima, Pdl poi, infine all'opposizione con gli alfaniani durante la giunta Pisapia. Trombato alle ultime ...

Elezioni - a Nordest l’M5s punta sui paladini dei risparmiatori. Per Fi il re dei Cambi di casacca - con la destra ex boxeur : Nel segno delle banche venete travolte dalla crisi. Le candidature alle prossime Elezioni politiche, a Nordest, portano il sigillo dei crac di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno fatto finire sul lastrico almeno duecentomila risparmiatori in attesa di risarcimenti e giustizia. Senza qualcuno a Roma che vigili e ne faccia un problema nazionale, legioni di famiglie rischiano di restare in un’attesa senza sbocchi. M5S punta sui ...

Berlusconi : 'no' tasse prima casa e auto. Cambi casacca verranno vietati per Costituzione : Il governo di centrodestra, ha spiegato, non sarà formato "da tutti ministri di professione politici: su 20 ministri, 12 dovranno arrivare dall'Italia viva, vera, essere protagonisti nell'impresa, nelle professioni, nell'Università, nel terzo settore. Solo 8 verranno dalla politica"

Legislatura agli sgoccioli con un triste record : 564 Cambi di casacca : Legislatura agli sgoccioli con un triste record: 564 cambi di casacca Dopo i continui cambi di colore politico alcuni partiti propongono di introdurre il vincolo di mandato Continua a leggere L'articolo Legislatura agli sgoccioli con un triste record: 564 cambi di casacca sembra essere il primo su NewsGo.

'Norma costituzionale contro chi Cambia casacca' (Di Maio da Vespa) : Roma, 9 gen. (askanews) 'Se andiamo al governo faremo una norma costituzionale per costringere ad andare a casa chi cambia casacca. I nostri avvocati sono al lavoro per permettere ai nostri candidati ...

Parlamentari - negli ultimi giorni altri 20 hanno Cambiato casacca : 566 casi in cinque anni : di Diodato Pirone La mobilità tra i Parlamentari non si ferma neanche sotto le feste. Sulla dead line della legislatura, sciolta giovedì scorso dal presidente Sergio Mattarella, ci sono stati 20 cambi ...

M5S : Mirabelli - giusto stop Cambi casacca ma multe impraticabili : ... come per ogni associazione privata, rivendicare la titolarità di un credito verso chi ha contratto dei debiti con la forza politica che ha sostenuto la sua campagna elettorale o non ha versato nelle ...

M5s - Di Maio rivendica le “multe per i Cambiacasacca”. E sulle nuove regole : “Ci stiamo solo attrezzando per governare” : Mattinata Lombarda per il leader M5s Luigi Di Maio, che si è recato a Gorgonzola per un incontro pubblico in un bar del centro. “Nelle nuove regole il doppio mandato non è in discussione, resta un vincolo per chi è eletto nelle istituzioni”. Di Maio è stato accompagnato da Davide Casaleggio, che alla domanda sulla possibile evoluzione del Movimento in partito taglia corto: “Non credo”. “Le regole saranno ...

Elezioni 2018 - nuove regole M5s per i parlamentari : candidati anche non iscritti e multe da 100mila euro se Cambiano casacca : Prima c'erano le 'parlamentarie', rigorosamente riservate agli iscritti , e non dell'ultima ora, al Movimento. Adesso M5s cambia, in parte, registro. Per la scelta dei prossimi candidati grillini ai ...

Nelle regole M5S multa da 100mila euro contro i Cambi di casacca : Il nuovo codice di comportamento del M5S prevede anche una multa da 100mila euro contro i cambi di casacca dei futuri parlamentari 5 Stelle. È quanto scrive l'Adnkronos. Lo scopo sarebbe quello di evitare fughe verso altri partiti dopo i numerosi casi registrati Nelle file grilline durante la XVII legislatura. In tutto il Movimento 5 stelle ha perso per strada 21 deputati e 19 senatori. Tra le regole in arrivo, anche la possibilità ...

Il valzer dei Cambi di casacca : 546 dall'inizio della legislatura : Poi ha fatto parte del gruppo misto, non iscritto ad alcuna componente politica , dal 12 febbraio 2016 al 3 agosto 2016. Poi di Civici e innovatori dal 3 agosto 2016 al 10 luglio 2017 . Poi di nuovo ...

Senato più veloce e stretta sui Cambi di casacca : L'aula del Senato ha approvato a maggioranza assoluta la riforma del Regolamento di palazzo Madama. Il via libera si è avuto con la votazione dell'ultimo emendamento aggiuntivo all'art. 4. "Maggiore ...