Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 | tutte le date e gli orari della prossima edizione Il

Rugby - Sei Nazioni 2018 : tutti i risultati e la classifica. Il Calendario e le date delle partite : Il Sei Nazioni 2018 ci regalerà un mese e mezzo di grande Rugby: si inizia nel primo week end di febbraio e si finirà a metà marzo. Grande favorita è l’Inghilterra, occhio a Francia e ad una rediviva Scozia, mentre l’Italia certamente vuole evitare il cucchiaio di legno, dopo aver subito il whitewash nelle ultime due stagioni. Di seguito il calendario completo del Sei Nazioni 2018 con risultati e classifica. PRIMA GIORNATA: SABATO 3 ...

Rugby - Calendario Sei Nazioni 2018 : programmazione televisiva e info streaming Video : La competizione più prestigiosa dell’Emisfero Nord è alle porte: sabato 3 febbraio al via il #Sei Nazioni 2018 con il primo dei cinque weekend di gare previsti fino al 17 marzo. L’Italia disputera' due partite in casa, nella giornata inaugurale [Video]e in quella conclusiva rispettivamente contro #inghilterra e Scozia entrambe allo stadio Olimpico di Roma e nel mezzo affrontera' tre trasferte in sequenza sui campi di Irlanda, Francia e ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : tutti i risultati e la classifica. Il Calendario e le date delle partite : Cinque giornate di gare, 15 incontri: il Sei Nazioni di Rugby femminile vede l’Inghilterra assoluta favorita per il successo finale, mentre l’Italia, dopo il bel nono posto dello scorso Mondiale, cerca la definitiva consacrazione per risalire nel ranking. Soltanto la Francia sembra poter dare qualche grattacapo alle inglesi, per il resto lotta aperta per il terzo posto. Di seguito il calendario completo, con risultati e classifiche, ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : il Calendario completo e le date. Programma - orari e tv : Tutto pronto per il Sei Nazioni Under 20 che apre questo lunghissimo week-end di grande Rugby. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari (prima locali e poi GMT) della manifestazione. Presente ovviamente anche la nazionale azzurra che esordirà in casa con l’Inghilterra. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di World Rugby. ROUND 1 02/02/2018 19:00 18:00 ITALIA U20 V INGHILTERRA U20 Stadio Enzo ...

Sei Nazioni femminile 2018 - il Calendario completo. Tutte le date e gli orari delle partite. Cinque turni in programma : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche, ma, naturalmente varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà domenica 4 febbraio alle 18.30 contro l’Inghilterra, mentre la domenica successiva le azzurre giocheranno in Irlanda alle 14.00. Dopo il riposo, largo alla sfida in Francia, che si giocherà sabato 24 febbraio ...

Sei Nazioni 2018 - il Calendario completo : programma - orari e tv di tutte le partite. Le date delle cinque giornate : Il Sei Nazioni 2018 si disputerà dal 3 febbraio al 17 marzo: le cinque giornate del torneo più prestigioso al mondo ci terranno compagnia nella seconda parte dell’inverno, i riflettori del Pianeta Ovale saranno puntati sull’Emisfero Nord per la super sfida tra le migliori sei Nazionali d’Europa. Una della manifestazioni sportive più antiche e affascinanti appassionerà ancora una volta tutti gli appassionati in giro per il ...

Rugby - torna il Sei Nazioni. Che Italia sarà? E' la 117edizione del torneo. Il Calendario : E' tutto pronto per la 117edizione del più antico torneo di Rugby al mondo che prenderà il via il prossimo 3 febbraio a Cardiff con l'attesissimo derby tra i gallesi e gli scozzesi. Appena 24 ore ...

