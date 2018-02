Calcio | Serie A 2018 | Roma corsara ad Udine | scavalcata l’Inter al terzo posto I

Pagelle/ Genoa-Inter (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Genoa Inter: i voti per il Fantacalcio a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita del Luigi Ferraris, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Calcio femminile - 14° turno Serie A : la Juventus serve il poker all’Empoli Ladies - vincono Fiorentina e Atalanta Mozzanica : Il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, in attesa di conoscere l’esito della sfida di domani tra Tavagnacco e Brescia, ha regalato spunti interessanti questo sabato. Partiamo dalla Juventus che ha conquistato il 14° successo consecutivo superando, come da pronostico, 4-0 all’“Ale&Ricky” di Vinovo l’Empoli Ladies. Barbara Bonansea, una doppietta di Sanni Franssi ed Aurora Galli hanno regalato altri tre ...

PAGELLE / Udinese Roma (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le PAGELLE di Udinese Roma (0-2): i voti a tutti i calciatori nella partita di Serie A. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi: decidono i gol di Cengiz Under e Diego Perotti(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Calcio - serie B : risultati del 26° turno : 17.07 L'Empoli travolge il Parma e attendendo la gara del Frosinone va in testa da solo.Palermo battuto a Perugia. CREMONESE-BARI (venerdì) 0-1 CESENA-CITTADELLA 0-1 EMPOLI-PARMA 4-0 ENTELLA-PESCARA 0-0 FOGGIA-CARPI 3-0 NOVARA-SPEZIA 1-1 PERUGIA-PALERMO 1-0 SALERNITANA-PRO VERCELLI 0-0 VENEZIA-AVELLINO 3-1 FROSINONE-ASCOLI (domenica h.15) BRESCIA-TERNANA ...

Pagelle/ Udinese Roma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Udinese Roma: i voti a tutti i calciatori che sono scesi in campo alla Dacia Arena nella partita che era valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Consigli FantaCalcio Serie A/ 25^ giornata - le nostre dritte : Immobile - non solo gol ma anche assist : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 25a giornata: Immobile, Higuain, Mertens. Dopo la due giorni di Coppe è tutto pronto per un nuovo turno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:46:00 GMT)

Consigli FantaCalcio 25a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 25a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 25a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...

Serie A Sky Sport Diretta 25a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 25a giornata : Immobile - Higuain - Cutrone : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 25a giornata: Immobile, Higuain, Mertens. Dopo la due giorni di Coppe è tutto pronto per un nuovo turno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:02:00 GMT)

Calciomercato - rapporto Fifa : tanti investimenti sui giovani in Serie A - ma pochi sugli italiani : Il Calciomercato di gennaio non è stato entusiasmante per la Serie A, a differenza invece di quanto accaduto nel resto d'Europa. Record polverizzati e mai così tanti soldi investiti in un mercato da ...

Calcio femminile - 14^giornata Serie A : la Juventus ospita l’Empoli Ladies - Tavagnacco-Brescia match clou : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 per la sua quattordicesima giornata. Andiamo a scoprire quali saranno gli incontri che caratterizzeranno questo turno. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta alla classifica a punteggio pieno, che affronterà l’Empoli Ladies tra le mura amiche dell“Ale&Ricky” di Vinovo. L’obiettivo delle ragazze di Rita Guarino è centrare il 14° successo consecutivo. Le ...

Calciomercato - ecco i numeri : 18 milioni la Serie A - la Premier 385 : Cifre record per il Calciomercato invernale da poco concluso. La somma impegnata per acquisti dai club di Bundesliga, Liga, Ligue1, Premier e Serie A ha sfiorato il miliardo di dollari , circa 785 mln ...

Calcio - Serie C. Al 'Garilli' ostacolo Viterbese per il Pro Piacenza : Segui Pro Piacenza Viterbese in diretta su STADIO SOUND , il programma radiofonico con tutto lo sport piacentino ogni domenica sulle frequenze di RADIO SOUND ! Clicca QUI per ascoltarci in streaming Il Pro Piacenza ha, nello scorso turno, ottenuto un buon pareggio 0-0 sul difficile campo dell'Olbia: i piacentini, che hanno dovuto rinunciare allo squalificato Aspas, si sono difesi con ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 25ª giornata di Serie A : Si sono da poco spente le luci sull'Europa League con quattro club in campo , Milan, Atalanta, Lazio e Napoli, che è già tempo di pensare al Fantacalcio. Perché domani si gioca la 25esima di Serie A. ...