Calcio : derby alla Juve - Torino ko 1-0 : ANSA, - Torino, 18 FEB - Il derby della Mole va alla Juventus che scavalca il Napoli e si riporta momentaneamente in testa alla classifica. Decide l'incontro una rete di Alex Sandro al 33' del primo ...

Calcio - derby della Mole alla Juve : 0-1 : 14.31 La Juventus vince 1-0 il derby con il Torino e per il momento è in vetta. Gara vivace con un primo tentativo di Higuain fermato da Sirigu. L'argentino si fa male e uscirà al 15'.Replica il Toro:Obi serve Belotti che,solo davanti a Szczesny, sbaglia il controllo.Al 33' il subentrato Bernardeschi serve Alex Sandro ed è vantaggio Juve.Mazzarri inserisce Niang, Allegri Dybala,ma il Toro risente dello svantaggio.Nella fase finale i granata ...

Calcio : a Orsato il derby di Torino : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino-Juventus, in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della 6/a giornata di ritorno, Genoa-Inter è ...

Calcio : a Orsato il derby di Torino : ROMA, 15 FEB - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino-Juventus, in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della 6/a giornata di ritorno, Genoa-Inter è stata ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : derby iberico in finale! Ricardinho sfida le Furie Rosse. Spagna in cerca dell’ottavo titolo - Portogallo per una storica prima volta : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 sono in salsa iberica. Portogallo e Spagna si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto della competizione che domani, sabato 8 febbraio, si concluderà con la disputa della finale nell’Arena Stozice di Lubiana. Alle ore 20.45 è in programma il Calcio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco spettacolare tra due squadre che hanno intenzione non solo di portare a casa la coppa, ma anche di ...

Calciomercato Milan/ News - Lautaro Martinez : è derby con i nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: vi sarebbero anche i rossoneri sulle tracce del gioiello d’attacco argentino del Racing, Lautaro Martinez(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Russia affronta la Polonia - derby dei Balcani tra Slovenia e Serbia : Ci siamo. Il conto alla rovescia per gli Europei 2018 di Calcio a 5 in Slovenia è terminato. Nell’Arena Stozice di Lubiana le squadre più forti del Vecchio Continente sono pronte a darsi battaglia per contendersi il titolo europeo. Due anni fa, a Belgrado, fu la Spagna a festeggiare e quest’anno le Furie Rosse sapranno riconfermarsi? Sono tante le possibili candidate al successo finale e tra queste anche l’Italia, desiderosa di ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus fa visita al Tavagnacco - derby del ‘Garda’ Brescia-Verona : Torna il massimo campionato di Calcio femminile con l’undicesima giornata. Andiamo a scoprire cosa prevede il turno e quali potranno essere i confronti più interessanti. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta a punteggio pieno con 30 punti (10 vittorie in altrettante partite) che affronterà l’insidiosa trasferta friulana contro il Tavagnacco. Un test probante per la Vecchia Signora, al cospetto di una compagine molto ben ...

Calciomercato Inter/ News - idea Jankto : derby con i cugini rossoneri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra nerazzurra si è messa sulle tracce del centrocampista dell’Udinese, Jakub Jankto(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato - derby di Manchester per Sanchez : 'Irrompe lo United' : TORINO - E se Mourinho soffiasse Alexis Sanchez a Guardiola ? Il derby di Manchester si sposta dal campo al mercato: secondo Sky Sport, lo United ha incontrato i rappresentanti dell'attaccante cileno dell' Arsenal, in passato seguito anche dalla Juve , e sarebbe disposto ad acquistare il giocatore a gennaio. Nella trattativa ...

Calcio - il Torino esonera Sinisa Mihajlovic! Fatale la sconfitta nel derby di Coppa Italia : Al termine del derby di Coppa Italia tra Juventus e Torino, vinto dai bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Douglas Costa e Mandzukic, la società granata avrebbe deciso, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, di esonerare il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. La decisione del presidente Urbano Cairo, comunicata al diretto interessato in maniera telefonica dal ds Petrachi, sarebbe stata presa in seguito agli ultimi, piuttosto deludenti ...

Calcio in tv : il derby di Torino "muto" : ... che per la prima volta non andranno in onda sulla tv di Stato, e per la probabile sconfitta che si profila anche sui diritti del campionato del mondo di automobilismo, il secondo sport più visto in ...

Calcio : niente derby di Coppa Italia per Donnarumma. Contrattura con edema infiammatorio alla coscia per il portiere del Milan : niente da fare per il Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il giovane talentuoso portiere del Milan dovrà rinunciare al derby di Coppa Italia con l’inter, programmato stasera alle ore 20.45 a San Siro e valido per i quarti di finale del torneo nazionale. Le condizioni dell’estremo difensore già da alcuni giorni non sono delle migliori, uscito acciaccato dall’ultima partita contro l’Atalanta, persa dai Milanisti tra ...