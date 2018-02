: ?? @OfficialAllegri: «Nel calcio ci può stare sbagliare un rigore. Al momento, la stagione della Juventus passa da t… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: «Nel calcio ci può stare sbagliare un rigore. Al momento, la stagione della Juventus passa da t… - FabrizioRomano : La mentalità, la qualità, il cuore di questa Atalanta è l’orgoglio del calcio italiano. Che meraviglia! ???? #SkyEL - IFusirosanero : Serie A, Atalanta-Fiorentina 1-1: Petagna risponde a Badelj -

si dividono la posta a Bergamo (1-1), un risultato che rallenta i bergamaschi nella corsa ad un posto in Europa. Buona partenza viola. Al 6' Simeone fallisce una buona occasione.Poi arriva il vantaggio al 16': Gollini para una prima volta su Badelj, ma non può nulla su un secondo tentativo del croato. I bergamaschi, reduci dalla battaglia di Dortmund, operano il forcing a fine tempo e pareggiano con Petagna nel recupero (colpo di testa, cross di Gomez) Viola in 10':rosso a Milenkovic (85').(Di domenica 18 febbraio 2018)