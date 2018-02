Calcio a 5 | 19^ giornata Serie A 2018 | impresa Acqua&Sapone! Batte la Luparense e

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A / Le dritte per la 19^ giornata : tre nomi per un azzardo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la diciannovesima giornata. E tutto pronto per l’ultimo turno di campionato e per gli ultimi fantaCONSIGLI dell’anno(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:20:00 GMT)

Consigli FantaCalcio 19^ Giornata Serie A 2017-2018 : Botto finale - i +3 di fine anno! : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 19^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Se pensavate di dover fare a meno del Fantacalcio per l’ultima settimana di Dicembre, vi sbagliavate. E’ la novità di quest’anno la Serie A non si ferma. Cosi prima del cenone di capodanno e durante i preparativi per la festa, penserete alle vostre scelte per ...