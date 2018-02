Bundesliga | Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund 0-1 Decide Reus Gol e highlights

Probabili Formazioni Borussia M.Gladbach-Borussia Dortmund - Bundesliga 18-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Borussia M.Gladbach-Borussia Dortmund, 23^ Giornata di Bundesliga 2017/2018, ore 18.00: dubbio Raffael. Borussia Dortmund per continuare a sognare il secondo posto, il Borussia M.Gladbach per salire in classifica e conquistare l’Europa. Allo ”Stadion im Borussia-PARK” di Mönchengladbach si affronteranno due Formazioni nel big match della ventitreesima giornata di Bundesliga. Le due squadre sono ...

Bundesliga : il Borussia batte l'Amburgo e vola al terzo posto : Quarto l'Eintracht Francoforte che supera il Colonia. Il Bayer Leverkusen scivola in casa, sorride l'Hertha Berlino

Bundesliga : apre il Borussia Dortmund a Colonia : Il mestiere di Heinckes ha dato sicurezza alle stelle del Bayern, che dominano il torneo e sabato cercano punti in casa del deludente Magonza. La sfida più interessante è Moenchengladbach-Lipsia: chi ...

Probabili Formazioni Colonia-Borussia Dortmund Bundesliga 02-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Colonia-Borussia Dortmund, 21^ Giornata di Primeira Liga 2017/2018, ore 20:30: Guirrassy potrebbe partire titolare tra i padroni di casa, mentre per Stoger è ballottaggio Gotze-Pulisic. Al RheinEnergieStadion il Colonia ospita il Borussia Dortmund provando a dare una scossa alla propria stagione, con l’obiettivo di liberarsi dall’ultimo posto in classifica, sebbene l’avversario in questione sia ...

Probabili Formazioni Hertha Berlino – Borussia Dortmund - Bundesliga 19-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Hertha Berlino – Borussia Dortmund, 18^ giornata Bundesliga 2017/2018, ore 20.30: il Borussia recupera Pulisic, possibile il suo impiego dal 1′ Sarà la sfida che aprirà la seconda giornata del girone di ritorno di Bundesliga. All’Olympiastadion, caro agli italiani per la finale del Mondiale 2006, si sfidano Hertha Berlino e Borussia Dortmund. Le due squadre affrontano periodi di forma per certi ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Wolfsburg 14-01-2018 Bundesliga : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Wolfsburg, 18^ Giornata Bundesliga, ore 18:00: Subotic titolare, Stoger conferma Pulisic e Yarmolenko. Gli ospiti ripropongono Origi in avanti con Dimata. Al Westfalenstadion il Borussia Dortmund di mister Stoger ospita un Wolfsburg che ha bisogno come il pane di punti per risalire una classifica che, ormai da troppi anni, non è benevola con i suoi giocatori. I padroni di casa, infatti, al ...

Video gol : Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-1 | Highlights Bundesliga : Funziona la cura di Peter Stoger sul Borussia Dortmund che oggi ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in Bundesliga, imponendosi 2-1 sull'Hoffenheim. Grazie a questo successo i gialloneri sono risaliti fino al terzo posto della classifica, raggiungendo a quota 28 punti il Borussia Monchengladbach ed il Lipsia. Per dare un'idea sull'impatto che ha avuto l'ex allenatore del Colonia sull'ambiente di Dortmund, basta pensare che in sole 2 ...