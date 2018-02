Buio Inter | rivolta social dei tifosi

Buio Inter - rivolta social tifosi : MILANO, 18 FEB - Dopo la bruciante sconfitta dell'Inter contro il Genoa, è rivolta dei tifosi nerazzurri sui social network. Nel mirino c'è soprattutto il direttore sportivo Piero Ausilio: creato l'...

Il Genoa è stratosferico. Anche un autogollonzo rimanda l'Inter al Buio : Dopo la vittoria casalinga contro il Bologna l'Inter doveva dimostrare che la crisi è davvero alle spalle e che la sfida per un posto in Champions league vede i nerazzurri in piena corsa. Perché una vittoria aiuta ma non basta certo per dire che tutto è risolto. Doveva, ma non lo ha fatto. Anzi. Contro il Genoa è sprofondata palesando tutti i suoi limiti e le difficoltà di una squadra con poche idee e spesso confuse. Sfortunata Anche, ...

Inter - il Buio dopo il primato. E adesso anche Spalletti vede i fantasmi : L'Inter non segna da cinque gare di file. Questo il dato evidenziato dal Corriere dello Sport che piega come Spalletti inizi ad intravedere le stesse difficoltà che altri prima di lui hanno dovuto attraversare in passato. 'L'Inter si è persa. Proprio nel momento più bello ovvero dopo che ...