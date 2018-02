Bologna Sassuolo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Bologna - a tutto Donadoni : il caso Destro e le assenze contro il Sassuolo : ”Penso proprio che Destro giocherà domani, si è allenato bene durante tutta la settimana. Se c’è uno che ha sempre considerato al massimo Destro, quello sono io. Non c’è alcun rapporto difficile fra noi due”. Donadoni in conferenza stampa ci ha tenuto a chiarire la propria posizione in merito al caso Destro, il quale giocherà da titolare domani. ”Abbiamo tutti voglia di tornare a fare risultato. Mettiamoci più convinzione, cattiveria: bisogna ...

Bologna - è crisi tra Destro e Donadoni : ma col Sassuolo toccherà al numero 10 : Mattia Destro in panchina per novanta minuti a Milano, Donadoni gli ha preferito Avenatti e Falletti, ma con la squalifica di Palacio il tecnico dovrà rivolgersi al numero dieci

Sampdoria-Fiorentina 3-0 - Udinese-Spal 1-1 - Verona-Crotone 0-3 - Sassuolo-Torino 1-1 - Bologna-Benevento 2-0 La Diretta : Le partite delle 15.00 Sampdoria-Fiorentina: Segui la Diretta Udinese-Spal: Segui la Diretta Verona-Crotone: Segui la Diretta Sassuolo-Torino: Segui la Diretta Bologna-Benevento: Segui la Diretta

Napoli e Inter su Politano ma il Sassuolo fa muro. D'Alessandro tra Bologna e Verona : Matteo Politano è tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato. Prima la Roma, poi Napoli e l'Inter hanno allacciato i contatti con il suo entourage per sondare disponibilità e ambizioni. E ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : spicca Roma-Sassuolo - Cagliari e Bologna vincono : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

La Juve passa a Bologna ed è seconda. Successi di Sassuolo e Crotone : Pjanic, Mandžukic e Matuidi danno i 3 punti ai bianconeri che così salgono un punto sotto il Napoli. Il Sassuolo beffa la Sampdoria nel finale. Vince anche il Crotone a spesa del Chievo. Pari senza reti tra Fiorentina e Genoa

Serie A - risultati 17^ giornata e classifica (17 dicembre). Juventus espugna Bologna ed è seconda - vittorie Crotone e Sassuolo : La Juventus surclassa il Bologna con un rotondo 3-0 e sale al secondo posto in classifica, distaccata di un punto dalla capolista Napoli. I bianconeri non hanno avuto particolari problemi allo Stadio Dall’Ara: a sbloccare il risultato ci ha pensato Pjanic al 27′ con una delle sue proverbiali punizione piazzata sotto l’incrocio dei pali alla destra di Mirante. Il raddoppio arriva al 36′ grazie a Mandzukic: passaggio ...