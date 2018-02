Bologna-Sassuolo 2-1 | una magia di Pulgar risolve il derby Cronaca e tabellino

Serie A Sassuolo - Iachini : «Abbiamo messo paura al Bologna» : BOLOGNA - " Abbiamo fatto un'ottima gara a parte i primi dieci minuti. Purtroppo non siamo stati concreti a differenza dei nostri avversari". Beppe Iachini è amareggiato per la sconfitta subita dal ...

Il Bologna torna alla vittoria : battuto 2-1 il Sassuolo : Una punizione di Pulgar nel finale regala i tre punti ai rossoblù dopo una partita a tratti sofferta. Al gol iniziale di Poli aveva risposto Babacar Serie A live, le partite di oggi. Risultati e ...

Serie A - Bologna-Sassuolo 2-1. Il tabellino : Bologna-Sassuolo 2-1 MARCATORI : Poli , B, al 12', Babacar , S, al 38' pt, Pulgar , B, al 43' st. BOLOGNA , 4-3-3, : Mirante; Krafth, Gonzalez, De Maio, Torosidis , Helander dal 38' st, ; Dzemaili , ...

Magia di Pulgar - il Bologna batte il Sassuolo 2-1 : Al vantaggio di Poli replica Babacar, al primo gol in neroverde. Poi la Magia di Pulgar su punizione

Serie A - Bologna-Sassuolo 2-1. Pulgar rilancia Donadoni : Il derby dell'Emilia se lo aggiudica il Bologna. Partita sofferta dai ragazzi di Donadoni, che dopo il vantaggio iniziale di Poli si sono fatti sovrastare dal Sassuolo, che pareggia con Babacar al 38' ...

Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 - in gol Babacar : Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 – Si è concluso l’importante scontro salvezza valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, botta e risposta tra Bologna e Sassuolo. La squadra di Donadoni passa in vantaggio grazie ad una giocata del centrocampista Poli, grande reazione degli uomini di Iachini che trovano il gol del pareggio grazie a Babacar, ottima la giocata di Berardi che sembra in ripresa almeno dal punto di vista fisico. ...

Formazioni ufficiali Bologna-Sassuolo : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Bologna-Sassuolo – Alle 12.30 è andato in scena il derby della Mole, mentre alle 15 di disputeà un altro derby: quello emiliano tra Bologna e Sassuolo. Quattro i punti di distacco tra le due squadre e un unico obiettivo per entrambe: quello di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I felsinei arrivano da tre sconfitte consecutive ma dovranno fare i conti con l’emergenza: squalificati Palacio, Mbaye ...

Serie A Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederle in tv : BOLOGNA - Oggi alle 15, oltre a Napoli-Spal, la venticinquesima giornata del campionato di Serie A propone altri due incontri. A Bologna i rossoblù sono impegnati nel derby con il Sassuolo. Confronto ...

