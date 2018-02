Bologna nel caos | fischi | “fuori le palle” ed il gesto di Pulgar ai tifosi VIDEO

Bologna - Opificio Golinelli. La carezza di Zuppi ai giovani di TEDxYouth@Bologna : Davide Pace , invece, 18enne di Torino, sale sul palco in rappresentanza della classe, per raccontare come fare scienza nelle scuole attraverso gli strumenti digitali. Emanuel Chirilia viene da San ...

Scontri a Bologna per il comizio di Forza Nuova : feriti 4 studenti - manganellate contro i centri sociali : Caos in centro a Bologna, dove quattro studenti sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure dei medici durante gli Scontri avvenuti dopo che è stato sgomberato il presidio...

Bologna - esplosione nelle cantine di un palazzo in via Pietro Canonici : un morto. “Esclusa fuga di gas” : Una persona è morta in un‘esplosione nelle cantine di una palazzina di via Pietro Canonici a Bologna, nella zona San Ruffillo. Lo scoppio è avvenuto poco dopo le 13 di venerdì 16 febbraio e le cause sono ancora da accertare, ma è escluso che si sia trattato di una fuga di gas. L’esplosione ha provocato un boato che è stato sentito a distanza. Sul posto ci sono 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Sono intervenuti per un sopralluogo ...

Dopo Vasco e Modugno - arriva l’omaggio dei Metallica a Lucio Dalla nella sua Bologna (video) : L'omaggio dei Metallica a Lucio Dalla arriva nella sua Bologna. In Italia per condurre la leg italiana del tour, il gruppo ha voluto tributare un brano a uno dei più grandi della nostra musica, interpretando il brano Caruso. Si è trattato del secondo dei concerti bolognesi che il gruppo ha tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte del capoluogo emiliano che ha dato i natali a Dalla e che ancora ne conserva la memoria nella ...

Demi Lovato in Italia nel 2018 per un’unica data a Bologna : info prevendite e prezzi dei biglietti su Ticketone : Demi Lovato in Italia nel 2018 per un unico grande concerto! A sorpresa, l'attrice e cantate statunitense farà tappa in Italia nel corso della prossima estate. Nell'ultima settimana c'era grande attesa e speranza riguardo ad un ipotetico concerto di Demi Lovato in Italia nel 2018, e la conferma è finalmente arrivata. La popstar ex stellina Disney arriverà nel nostro Paese nel corso del Tell Me You Love Me World Tour per quello che sarà un ...

Bologna - cosa fare nel fine settimana : musei gratis - cioccolato - Arte Fiera : Un grande birthday party gratuito al Red, a partire dalle 22.30, che raggruppa in una sola notte concerti, spettacoli di burlesque e fachirismo, performance di body art, body modification e fetish, ...

Maltempo nel week end - vortice invernale sull'Italia - neve a Bologna : "Si apre una fase instabile e dai risvolti invernali sulla Penisola per lo sbilanciamento dell'anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia e per l'arrivo di aria fredda che interesserà molte ...

Mostre da vedere nel weekend : 7 appuntamenti con l'arte e fotografia da Milano a Boston - da Calgary a Bologna : Il conturbante magnetismo di Fridha Khalo esplorato in due Mostre a diverse latitudini, al Mudec di Milano con "Oltre il Mito" e al Glenbow Museum di Calgary, in Canada, che ospita i suoi autoritratti fotografici all'interno dell "Exposure Photography Festival"; il weekend di "Artefiera" a Bologna, "SteveMcCurry. Icons" a Pavia e le famiglie irregolari al Museum Of Fine Arts di Boston con "(un)expected families"; e poi ancora Joan Mirò a ...

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : Orsolini al Bologna - Falcinelli alla Fiorentina - Ounas per Politano : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:29:00 GMT)

OSTERIA DELLA LANTERNA / Un locale dalla doppia anima nel cuore di Bologna (4 Ristoranti) : L’OSTERIA DELLA LANTERNA ubicata nel splendido centro di Bologna, con una cucina senza troppi fronzoli prova a fare proprio il titolo di Miglior OSTERIA di Bologna a 4 Ristoranti(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:37:00 GMT)

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - Livio Fenati cooptato nel CdA : Il Dott. Livio Fenati è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. in sostituzione del Consigliere Indipendente Arturo Albano , che aveva ...

Infortunio Verdi - esami strumentali nelle prossime ore : Bologna in ansia : Infortunio Verdi – Nella giornata di ieri è andato in scena il 22^ turno del campionato di Serie A, una gara di grande interesse è quella che ha messo di fronte Napoli e Bologna, successo sofferto per la squadra di Sarri. Il tecnico Donadoni ha dovuto ben presto rinunciare all’attaccante Verdi costretto al cambio per Infortunio, secondo le prime indiscrezioni si è trattato di risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. ...