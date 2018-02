Bollette luce e gas più care | il 2017 si chiude in negativo

'Furbetti del contatore' - il conto morosi Bollette luce lo pagheranno gli altri : Sembra incredibile, una di quelle notizie che a leggerle appaiono una 'bufala', eppure è tutto vero. Ed è proprio questo che fa arrabbiare. C'è un buco nei conti dei gestori dell'energia elettrica. E questo buco sarà sanato da chi ha sempre pagato ed è in regola con le bollette. Lo ha stabilito la stessa Autorità per l'energia elettrica, e il Consiglio di Stato dà ragione ai gestori. Quindi c'è poco da fare. Il buco creato dai disonesti pagato ...

“Stangata!”. Bollette luce - arriva il super rincaro (per un motivo assurdo). Un salasso da centinaia di euro a famiglia e a far infuriare tutti è la ragione : Paga il giusto per il peccatore. E finché la cosa riguarda lo spirito potrebbe anche passare, ma quando di mezzo c’è il portafogli allora sono guai. E, in questo caso, sono guai grossi circa un miliardo di euro. A tanto infatti ammonta l’insoluto d’insoluto delle Bollette elettriche non pagate dai morosi. Bollette evase che pagheranno una parte tutti gli altri consumatori elettrici: quelli che saldano il conto della luce. L’hanno ...

Polemiche sulle Bollette non pagate di Enel a carico di altri : bufala o scandalo sulla luce? : Nel corso delle ultime ore è scoppiato in Rete un vero e proprio caso in merito alle bollette non pagate con Enel, in quanto alcune notizie fuori controllo evidenziano che a breve le mancate entrate su luce e gas potrebbero diventare a carico di chi si è sempre mosso in modo onesto. News talmente forte che in tanti hanno pensato ad una bufala, ma vi diciamo che per una volta le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore hanno un fondo di verità ...

Bollette della luce : perché pagheranno i consumatori in regola : Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere la decisione presa dall'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) in merito al piano di risanamento legato alla morosità delle Bollette della luce. Sono molti infatti i consumatori che, prima di perdere il diritto di ricevere l'utenza elettrica, sono risultati per molto tempo inadempienti, non versando dunque quanto addebitato dalla fattura alla società erogatrice. In questo modo ...

Bollette della luce - saremo costretti a pagare i debiti dei morosi : pagare di più tutti quanti per saldare i debiti accumulati dagli utenti morosi. La delibera , 50/2018, dell' Autorità per l' Energia spalma su circa 30 milioni di utenti i debiti accumulati . Non c' è ...

Bollette della luce : gli oneri dei morosi a carico degli utenti onesti : Le Bollette della luce non pagate dai morosi diventeranno a nostro carico. Una scelta che siamo certi creerà un certo scompiglio quella di far pagare il buco lasciato dai cittadini che non hanno saldato la bolletta ai contribuenti onesti. Dopo gli aumenti di luce e gas e la scelta, non da tutti accettata, di far pagare il canone Rai sulla bolletta dell’energia, arriva un altro schiaffo per gli italiani. Un vuoto di oltre un miliardo La decisione ...

Bollette luce e gas - il costo della speculazione sui Certificati Bianchi è sempre più salato per i consumatori : Continuano ad impennarsi senza freni i prezzi dei titoli di efficienza energetica (tee), ossia quei titoli (detti anche Certificati Bianchi) che i distributori di elettricità e gas oltre una certa dimensione sono obbligati a comprare se non vogliono realizzare interventi di efficientamento nella loro struttura. Un fenomeno iniziato e denunciato già da oltre un anno, che evidentemente le autorità preposte riescono a fermare. La questione sembra ...

Morosità Bollette luce : bruttissima soluzione in arrivo : Brutte notizie per i consumatori per quanto riguarda le future bollette della luce. All’orizzonte, infatti, c’è un nuovo aumento dell’importo …

Bollette della luce : le morosità saranno pagate da tutta la collettività : L'Aegsi, l'Autorità di vigilanza sul mercato dell'energia elettrica, il gas e i servizi idrici ha, in queste ore, emesso una delibera che sta facendo gridare allo scandalo decine di associazioni a tutela dei consumatori. L'Autority, infatti, come riferisce anche il Sole24ore ha deciso di suddividere sull'intera collettività dei contribuenti, almeno inizialmente, una parte degli oneri generali non pagati dagli utenti morosi. Per ora l'importo ...

Per risparmiare su luce e gas controlla le tue Bollette : Se nonostante i tuoi sforzi per risparmiare, le bollette di luce e gas continuano a lasciarti a bocca aperta per i loro importi, allora è proprio arrivato il momento di agire e di trovare una soluzione efficace soprattutto in vista degli aumenti previsti per il 2018. Se la notizia ti era sfuggita, allora devi sapere che l’Autorità per l’Energia ha annunciato un aumento del +5,3% per le forniture elettriche e del +5% per quelle del gas già a ...

Il futuro delle Bollette luce : fino al 46% in più : Le spese legate all’utilizzo di energia elettrica in casa sono in costante aumento per gli utenti italiani. A dicembre, infatti, …

Bonus gas e luce 2018 : come richiederli per avere uno sconto sulle Bollette : Il 2018, ve lo avevamo raccontato, si è aperto con una brutta notizia sul fronte delle bollette, con gli aumenti per...

Le loro Bollette erano leggerissime... pagavano gli altri : allacci abusivi per casa di acqua e luce : Dal 2009 bypassano il contatore elettrico e riescono a consuma re circa 15mila euro di energia elettrica. Si tratta di una coppia di Bettona che è stata sorpresa in fragranza di reato dai Carabinieri, ...

Autostrade - pedaggi più cari da gennaio : da 10 centesimi a due euro Gli esempi Aumentano anche le Bollette di luce e gas : Il ministero dei Trasporti fa degli esempi per capire a cosa andrà incontro l’automobilista il 1° gennaio 2018 quando dovrà pagare il pedaggio sulle tratte autostradali che frequenta abitualmente: in alcuni casi i rincari sono di pochi centesimi, in altri si parla di diversi euro