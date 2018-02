: Il nuovo contratto di Berlusconi con gli italiani è scritto a macchina su carta da bollo. Per una certa idea di mod… - mante : Il nuovo contratto di Berlusconi con gli italiani è scritto a macchina su carta da bollo. Per una certa idea di mod… - CybFeed : #News Berlusconi:ho carta vincente,non svelo - CybFeed : #News Berlusconi: ho carta vincente,non svelo -

"Io faccio come De Gasperi,tengo sempre unain tasca, che non mostrerò durante la campagna elettorale ma quando saremo al governo". Così, intervistato da Minoli su La7. Il leader FI torna ad elogiare Tajani, ma non rivela il nome del candidato premier. Poi assicura: in Europa non temono Salvini "perché c'è una garanzia che si chiama". E sul governo Gentiloni:lui è una "brava persona", ma il giudizio sul suo governo "è molto negativo".Renzi? "Un grande affabulatore",Nessun accordo col Pd dopo le urne.(Di domenica 18 febbraio 2018)