Berlusconi | Io come De Gasperi | sempre carta vincente in tasca Renzi? Gran affabulatore

Silvio Berlusconi - lo studio su come voteranno gli italiani : il 4% rischia di farsi annullare il voto : Il rischio è di fare un pasticcio e rendere nullo il voto, grazie alle complicazioni che solo la politica italiana sa crearsi da sola. La confusione è più che legittima per l'elettore medio, per ogni ...

Grasso rilancia una "patrimoniale equa" come antidoto alla flat tax di Berlusconi : La definizione ufficiale è "imposta d'equità", nei fatti si può chiamare "patrimoniale", come dice lo stesso Pier luigi Bersani: Liberi e uguali presenta il programma economico e tra le priorità piazza una riforma delle varie imposte sul patrimonio proponendo di unificarle sotto un unico cappello, che abbia nella progressività la garanzia della lotta alle diseguaglianze. Pietro Grasso, Bersani, Cecilia Guerra e ...

Elezioni - Bersani (Leu) : “Berlusconi propone contratti e condoni? È come l’oste non campa dando da bere agli ubriachi” : “Berlusconi porta il Paese al disastro e poi qualcun altro deve pensarci e liscia il pelo agli italiani. Noi proponiamo investimenti pubblici, progressività fiscale, un piano straordinario di manutenzione del territorio e lotta all’evasione”. Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso, Cecilia Guerra e Giulio Marcon hanno presentato il programma economico di ‘Liberi e Uguali’. Da lla lotta all’evasione Leu calcola ...

Elezioni - Bersani (Leu) : “Berlusconi propone contratti e condoni? E’ come l’oste non campa dando da bere agli ubriachi” : “Berlusconi porta il Paese al disastro e poi qualcun altro deve pensarci e liscia il pelo agli italiani. Noi proponiamo investimenti pubblici, progressività fiscale, un piano straordinario di manutenzione del territorio e lotta all’evasione”. Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso, Cecilia Guerra e Giulio Marcon hanno presentato il programma economico di ‘Liberi e Uguali’. Da lla lotta all’evasione Leu calcola ...

Pd - l’ex Berlusconiano Misuraca aderisce ai dem. Faraone : “Partito aperto”. Dissidenti : “Lui come doganiere di Troisi” : Un altro ex esponente di Forza Italia aderisce al Pd. È Dore Misuraca, deputato siciliano eletto nel 2013 con il Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, che ha poi seguito Angelino Alfano nel Nuovo Centrodestra. Dopo aver appoggiato la rielezione di Leoluca Orlando a sindaco di Palermo, e la candidatura fallimentare di Fabrizio Micari a governatore dell’isola, dunque, Misuraca ha optato per il partito di Matteo Renzi. Ad aprirgli le ...

Berlusconi come Trump 'sbaglia' la data delle elezioni : 'Si vota il 5 marzo' : "Non mi ricordo più il giorno, mi pare il 5 di marzo, ah no il 4: bisogna recarsi alle urne e votare un partito a caso, Forza Italia". Silvio Berlusconi scherza sulla data delle elezioni, sbagliandola ...

Elezioni - Berlusconi : “Mai accordi con Pd - anche se non è più comunista. Non sono come Renzi : se dico una cosa la faccio” : “Il Partito Democratico non è più comunista“. Dopo ventiquattro anni, cade il mantra che, disse una volta, sarebbe invece durato “oggi e per sempre”. È però l’unico risultato raggiunto da Matteo Renzi. “Era l’uomo nuovo, ma ha commesso troppi errori”, dice. E suggerisce anche la mossa all’avversario: “Deve cambiare il nome del partito in socialdemocratico“. Per il resto, mai ...

Di Battista come Berlusconi - i video a confronto Video : “Gli italiani li vedo molto #rincoglioniti”. È questa la frase testuale pronunciata da Alessandro #di Battista che sta facendo discutere la politica e sta dividendo l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. L’uso di questo termine apparentemente offensivo da parte del parlamentare M5S ha fatto tornare subito alla memoria un episodio molto simile avvenuto nel 2006, quando Silvio Berlusconi [Video] definì “coglioni” tutti quegli italiani che ...

Elezioni - Berlusconi : “Migranti non sanno come vivere e compiono furti nelle case. Cambieremo legge sulla legittima difesa” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare i migranti presenti in Italia. Per il leader di Forza Italia ce ne sono 600mila “che non sanno come vivere e compiono furti in appartamento“. La soluzione? “Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui Cambieremo la legge sulla legittima difesa“. Ospite di Dalla vostra parte su Rete4, l’ex presidente del Consiglio ...

"Ecco come si vota" - video tutorial di Berlusconi : Da qui, riferiscono fonti azzurre, la rinuncia alla puntata stamane di 'Circo Massimo' e la scelta di confermare la presenza stasera al programma d'informazione politica del Tg4 condotto da Maurizio ...

Renzi come Berlusconi : se non ci sono le condizioni si torni a votare : Roma, 6 feb. , askanews, 'La penso come Berlusconi se non ci sono condizioni si torni a votare'. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi ad Agorà rispondendo sull'ipotesi che non ci siano le ...

Renzi : ‘Ho archiviato Di Pietro e una decina di comunisti - come Berlusconi’ Video : “Ho archiviato Antonio Di Pietro e, insieme a lui, una decina di #comunisti, come direbbe Silvio #berlusconi”. È questa la frase attribuita a Matteo #Renzi dal giornalista Augusto Minzolini. In un articolo firmato Yoda, pubblicato oggi da Il Giornale e ripreso da Libero, l’ex senatore di Forza Italia sostiene che il segretario Pd si sia vantato per aver estromesso buona parte dei rappresentanti dell’opposizione interna di sinistra dalle liste ...

Luigi Di Maio - l'ombra del golpe finanziario : come con Berlusconi nel 2011 - 'se vincono i grillini...'. Euro-regime : Aria di voto, aria di golpe finanziario . Per l'Italia cambiano i protagonisti, ieri Silvio Berlusconi e oggi Luigi Di Maio , ma è sempre la vecchia storia: quando la grande finanza internazionale, ...

Berlusconi : 'Pallotta faccia come me : io ero sempre vicino alla squadra' : 'come presidente del Milan cercavo di essere presente prima di ogni partita per incentivare i ragazzi. Una squadra di calcio deve essere come una famiglia, il presidente deve essere come un padre o un ...