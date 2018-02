Elezioni - Berlusconi : 'No alle larghe intese - italiani sapranno votare' : Oggi non contiamo niente in Europa e nel mondo", sottolinea Berlusconi. Tra i motivi per cui gli italiani dovrebbero votare il centro destra Silvio Berlusconi mette quindi al primo posto "la flat tax,...

Berlusconi alle forze dell'ordine : Assunzioni e aumenti per garantire sicurezza : Mentre poliziotti e carabinieri fanno i conti con le aggressioni durante i cortei degli antifascisti, Silvio Berlusconi prepara il suo programma per la sicurezza proprio a partire dalle forze dell'ordine. Tra i primi provvedimenti che un eventuale governo di centrodestra varerà, assicura il leader di Forza Italia, ci saranno proprio le Assunzioni, le promozioni e gli aumenti salariali per forze dell'ordine e forze armate. ...

La solitudine di Meloni contro l'inciucio. Gli alleati Salvini e Berlusconi disertano l'evento : 'Dispiace che non siano venuti. Giudicheranno gli italiani' dice la leader di FdI. Il Cav ribadisce che ci sarà solo un governo di centrodestra i numeri lo permetteranno e che l'inciucio non è ...

MATTEO SALVINI A DOMENICA LIVE/ Centrodestra - alleanza ‘fragile’ con Berlusconi e Meloni : e sul Job’s Act.. : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: elezioni 2018, il Centrodestra con l'alleanza fragile con Berlusconi e Meloni. Gli "inciuci", la campagna elettorale e la mezza apertura sul Job's Act(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:44:00 GMT)

Berlusconi pensa ai giovani : bonus bebè e aiuti alle mamme : Punta molto sui giovani, accentua il profilo europeista distinguendosi da Salvini, si prepara a scendere al Sud per strappare voti al M5s e conta di recuperare consenso anche nelle ex regioni rosse. Silvio Berlusconi sa che le ultime due settimane di campagna elettorale sono determinanti, per far raggiungere al centrodestra il 40% agognato.Il suo piano prevede almeno due interviste al giorno, soprattutto in tv (oggi sarà da Fazio su Rai1), e ...

Berlusconi : “No alleanze con Renzi - ho un impegno con gli elettori” : Berlusconi: “No alleanze con Renzi, ho un impegno con gli elettori” Berlusconi: “No alleanze con Renzi, ho un impegno con gli elettori” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “No alleanze con Renzi, ho un impegno con gli elettori” sembra essere il primo su NewsGo.

Balle spaziali - la finta lotta all’evasione e ai clandestini - con Berlusconi ‘rincoglionito’. Travaglio svela 3 menzogne della stampa e dei politici : I giornali rilanciano gli annunci del governo Gentiloni: più di 20 miliardi incassati dalla lotta all’evasione fiscale, nuovo record. Maria Elena Boschi esulta: “I miliardi recuperati sono 25,8”. Boom di incassi. Ma il trucco è nelle sanatorie, che offrono sconti a chi non paga le tasse. Dall’attività di recupero dell’evasione, infatti, lo Stato ha incassato nel 2017 900 milioni di euro. Gli sciacalli, intanto, volano su Macerata, dove il ...

Berlusconi : 'Nessuna alleanza con Renzi - ho un impegno con gli elettori' : E' un problema del mondo, altrimenti ci potrà essere una migrazione epocale che ci invade. Bisogna costruire delle economie, rafforzare quelle che ci sono, mandare là nostre imprese per dare ai ...

Berlusconi : 'No alleanze con Renzi - ho un impegno con gli elettori' : Che Renzi "sia un grande affabulatore non si può mettere in dubbio ed è anche l'unico leader della sinistra". Ma un accordo con lui "non lo facciamo e non si può fare, perché c'è un impegno nella ...

Cristina Rossello - la candidata di Silvio Berlusconi : 'Laura Boldrini è attenta alle parole - io al merito' : Cristina Rossello, avvocato di Silvio Berlusconi nella causa di divorzio da Veronica Lario , è uno dei volti nuovi di Forza Italia, dopo che il Cavaliere glielo ha espressamente chiesto: 'Ho risposto ...

Elezioni : Berlusconi - su Tajani a p.Chigi impensabili obiezioni da alleati : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Tajani a Palazzo Chigi andrebbe bene. In Europa è stimato da tutti, dicono che sia il migliore presidente del Parlamento che ci sia mai stato. Ma ci sono anche altri nomi”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca sul possibile nome per palazzo Chigi in caso di vittoria alle Elezioni. Su Antonio Tajani, aggiunge il leader di Fi, non potrebbero esserci obiezioni da parte degli alleati: ...

Berlusconi tenga il suo cinismo lontano dalle unioni civili : Berlusconi statista, Berlusconi moderato, Berlusconi vendicatore dei poveri, Berlusconi leader mondiale, Berlusconi vittima delle toghe rosse. È ricco di maschere il guardaroba del caimano. Ma tra i tanti e fantasiosi travestimenti con cui Silvio Berlusconi calca il palcoscenico della vita pubblica, quello di paladino della famiglia tradizionale e dei suoi valori appare francamente il più artificiale e anche il più ...

Silvio Berlusconi - voce drammatica : 'Non ha i numeri' - il clamoroso complotto dei forzisti trombati dalle liste : Il centrodestra vuole battere il record di coalizione più litigiosa nella storia delle campagne elettorali. L'ultima tappa è legata a Paolo Gentiloni , che Silvio Berlusconi vedrebbe bene a Palazzo ...