Berlinale 2018 | THE HAPPY PRINCE di Rupert Everett e LAS HEREDERAS di Marcelo Martinessi

Berlinale 2018 : DAMSEL di David & Nathan Zellner e THE BOOKSHOP di Isabel Coixet : DAMSEL, di David & Nathan Zellner (Concorso) Robert Pattinson e Mia Wasikowska sono i protagonisti di questa commedia dell'assurdo virata in western. I fratelli Zellner hanno come obiettivo ultimo quello di sorprendere lo spettatore con un'ironia sottile e difficile, ma se lo dimenticano dopo un paio di minuti preferendo imbarcarsi in un'avventura fuori portata che vorrebbe far sposare il tutto con il cinema di frontiera. ...

Berlinale 2018 : ISLE OF DOGS di Wes Anderson : A quattro anni di distanza da Grand Budapest Hotel (2014), Wes Anderson torna a inaugurare la Berlinale con il suo ultimo lavoro ISLE of DOGS, secondo lungometraggio girato in stop motion (dopo il gioiellino Fantastic Mr. Fox del 2009) nuovamente alle prese con un gruppo di animali. Il film è un carnevale di immagini e colori, un'altalena sfavillante di trovate cinematografiche non convenzionali mirate a mettere in luce ...

Berlinale 2018 - il programma : Si apre il 15 febbraio l'edizione numero 68 della Berlinale, che si concluderà domenica 25 con la consegna dell'Orso d'oro. Ad aprire la manifestazione è L'isola dei cani di Wes Anderson, uno dei titoli più attesi insieme ai nuovi film di Gus Van Sant, Lav Diaz e Steven Soderbergh. Non manca l'Italia, con Figlia mia di Laura Bispuri in concorso ma anche La terra dell'abbastanza di Fabio e Damiano D'Innocenzo ...

«Figlia Mia» : Rohrwacher e Golino alla Berlinale 2018. Il trailer in anteprima : Vittoria, i capelli rossi, lo sguardo serio. L’amore conteso tra donne diverse, madri – legittime – di una stessa creatura. Quello raccontato in Figlia Mia, unica pellicola italiana che, alle 19 di domenica 18 febbraio, concorrerà alla Berlinale per l’Orso d’Oro, è un triangolo sui generis, ai cui vertici non si nascondono amanti, ma membri di una stessa famiglia. Sfoglia gallery Il film, diretto ...