Benevento-Crotone 3-2 | il tabellino

Serie A 25esima giornata - Crotone sconfitto sul finale dal fanalino Benevento : Benevento 3 Crotone 2 Marcatori: 11° Crociata, 36° Sandro, 65° Viola, 73° Benali, 89° Diabatè Benevento (4-3-3): Puggioni,

Pagelle Benevento-Crotone 3-2 - che forza Sandro : Pagelle Benevento-Crotone – Si è concluso l’importante scontro salvezza valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Benevento e Crotone che hanno regalato grosse emozioni e colpi di scena. La squadra di Zenga prova a scappare con Crociata, poi il Benevento ribalta tutto con Sandro e Viola, poi Benali ristabilisce la parità. Nel finale Diabatè regala tre punti preziosissimi alla squadra di De Zerbi. ...

Gol Sandro : il Benevento impatta contro il Crotone [VIDEO] : Gol Sandro – Il neo arrivato in casa Benevento ha timbrato il suo primo gol in serie A. Stiamo parlando del brasiliano Sandro, il quale ha pareggiato i conti nella gara del Vigorito contro il Crotone. Dopo la rete ospite con Crociata, è stato proprio Sandro con un colpo di testa davvero imperioso a portare nuovamente il risultato sul punteggio di parità. Sandro è uno dei più attivi in questa gara, ci ha provato da fuori area e sta ...

Benevento - Djuricic : 'Contro il Crotone tre punti fondamentali per la salvezza' : L'esterno del Benevento , Filip Djuricic , è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro il Crotone : 'Si tratta di una partita molto importante in questa momento della stagione. Giochiamo per i tre punti, fondamentali per la salvezza'.

Formazioni ufficiali Benevento-Crotone : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Benevento-Crotone – Tra le gare più importanti della 25^ giornata di Serie A spicca Benevento-Crotone. Una gara fondamentale soprattutto per i campani all’ultima chiamata salvezza. In caso di ennesimo risultato negativo infatti per la squadra di De Zerbi le speranze di evitare la retrocessione si riducono al lumicino. Il Benevento però dovrà fare i conti con un Crotone in forma, reduce da tre pareggi consecutivi ...

Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.

Serie A Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederle in tv : BOLOGNA - Oggi alle 15, oltre a Napoli-Spal, la venticinquesima giornata del campionato di Serie A propone altri due incontri. A Bologna i rossoblù sono impegnati nel derby con il Sassuolo. Confronto ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Crotone? Gara determinante» : Benevento - Il Benevento si gioca tutto. Lo sa bene Roberto De Zerbi che presenta così in conferenza stampa la sfida contro il Crotone: "Le partite sono tutte importanti, ma questa penso che sia ...

Serie A Crotone - Zenga : «A Benevento daremo tutto» : Crotone - "Non faremo calcoli , non possiamo permettercelo. Quelli si fanno ad aprile". Walter Zenga vuole tutti concentrati in vista di Benevento-Crotone, un vero spartiacque per la stagione dei ...