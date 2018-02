Basket | Torino vince C Italia | Brescia ko

VIDEO Basket - Torino vince la Coppa Italia : finale incredibile contro Brescia - Vujevic decide a 2” dalla sirena. Gli highlights della partita : Torino ha vinto la Coppa Italia 2018 di Basket sconfiggendo Brescia con un finale memorabile: Vujevic ha deciso la partita a 2 secondi dal termine con una giocata pazzesca, Moss non è riuscito a controbattere. Di seguito il VIDEO con il momento che ha deciso la finale della Coppa Italia 2018. Credit: Ciamillo Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Basket - Coppa Italia 2018 : finale thrilling! Torino batte Brescia in volata : primo trionfo nella storia! : La Fiat Torino ha vinto la Coppa Italia 2018. Un trionfo giunto battendo in finale la Germani Brescia per 69-67 dopo una partita in cui c’è stato tutto: tensione, intensità, cuore, agonismo, voglia. Alla fine l’ha spuntata la squadra piemontese, dopo una lotta decisa in un finale dalla sceneggiatura perfetta dal punto di vista delle emozioni, con il canestro decisivo di Sasha Vujacic a 2″ dalla fine. In pochi si aspettavano la ...

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Italia 2018 di Basket. Chi alzerà il trofeo? È una sfida inedita: nessuna delle due squadre, infatti, ha mai vinto la Coppa e non ha nemmeno mai giocato la Finale. Entrambe hanno meritato la qualificazione. Brescia arrivava alla Final Eight dopo una prima parte di stagione pazzesca, a lungo in testa alla classifica. La Leonessa si è sbarazzata della Virtus Bologna

Basket - Finale Coppa Italia 2018 : Torino-Brescia. Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Si sono appena concluse le semifinali della Final Eight di Coppa Italia, in corso di svolgimento a Firenze da giovedì fino a domani, 18 febbraio. Le prime otto squadre del massimo campionato Italiano si sono sfidate in un tabellone tennistico che si e disputato al Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano. La Finale è in Programma proprio domani, domenica 18 febbraio alle ore 18 e vedrà sfidarsi Torino e Brescia: chiunque dovesse vincere alzerà ...

Basket : Coppa Italia - Torino in finale : ANSA, - ROMA, 17 FEB - E' la Fiat Torino la prima finalista della Coppa Italia di Basket. A Firenze, sede della Final Eight, la squadra allenata da Paolo Galbiati ha battuto 92-87 , 12-22, 40-40, 55-...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino in finale! Cremona ko al supplementare : La Fiat Torino è la prima Finalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra piemontese supera al supplementare la Vanoli Cremona 92-87 al termine di una partita molto combattuta e che nel Finale ha vissuto continui ribaltamenti. Decisivi per i piemontesi i 18 punti di Diante Garret e i 17 di Blue, mentre alla Vanoli non bastano i 16 punti di un ottimo Simone Fontecchio. Il primo tempo si chiude in parità ma i due quarti di cui è composto ...

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Vanoli Cremona-FIAT Torino in DIRETTA : a caccia del primo posto in finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due semifinali valide per le Final Eight della Coppa Italia di Basket 2018 tra Vanoli Cremona e FIAT Torino. La Vanoli è uscita vincente, contro pronostico, dal suo quarto di finale con la Sidigas Avellino, al termine di una partita tirata fino alla fine nella giornata di giovedì. Torino, invece, ha superato l’Umana Reyer Venezia in una partita molto particolare, in cui ha preso un ...