Basket | la Fiat centra la prima storica coppa Italia 

LIVE Coppa Italia Basket - Finale Torino-Brescia in DIRETTA : sfida inedita. Leonessa favorita - la Fiat può sorprendere : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Coppa Italia 2018 di Basket. Chi alzerà il trofeo? È una sfida inedita: nessuna delle due squadre, infatti, ha mai vinto la Coppa e non ha nemmeno mai giocato la Finale. Entrambe hanno meritato la qualificazione. Brescia arrivava alla Final Eight dopo una prima parte di stagione pazzesca, a lungo in testa alla classifica. La Leonessa si è sbarazzata della Virtus Bologna ed è ...

Basket - semifinale Final Eight Coppa Italia : Cremona-Torino 87-92. Fiat in finale : Cremona-Torino 87-92 d.t.s. , 22-12, 40-40; 61-55; 80-80, Torino riemerge dal momento di mille difficoltà e porta a casa la qualificazione alla Finale di Coppa Italia. Cremona si arrende all'overtime ...

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Vanoli Cremona-FIAT Torino in DIRETTA : a caccia del primo posto in finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due semifinali valide per le Final Eight della Coppa Italia di Basket 2018 tra Vanoli Cremona e FIAT Torino. La Vanoli è uscita vincente, contro pronostico, dal suo quarto di finale con la Sidigas Avellino, al termine di una partita tirata fino alla fine nella giornata di giovedì. Torino, invece, ha superato l’Umana Reyer Venezia in una partita molto particolare, in cui ha preso un ...

DIRETTA/ Pesaro Torino (risultato finale 90-95) : la Fiat torna alla vittoria! (Basket Serie A1) : DIRETTA Pesaro Torino, risultato finale 90-95: la Fiat torna a vincere trascinata da Andre Jones e Diante Garrett, mente la Vuelle affonda ancora e resta ultima in classifica in Serie A1(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 20:37:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : Fiat Torino ancora nel caos. Si dimette Carlo Recalcati - squadra a Paolo Galbiati : La Fiat Torino è sempre di più nel caos. Carlo Recalcati ha comunicato le sue dimissioni alla società in data odierna, dopo il suo arrivo, meno di un mese fa, sulla panchina della squadra torinese. Una decisione sorprendente, che arriva dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup, l’ultima delle quali ieri contro Avellino. Una notizia che getta ancora di più nella confusione l’Auxilium, dopo che ad ...

Basket Serie A - Recalcati nuovo coach della Fiat Torino : ROMA - Il successore di Luca Banchi sulla panchina della Fiat Tirino ha un nome e un volto ed è quello di Carlo Recalcati. L'esperto coach di origini lombarde è stato infatti ufficializzato questo ...

Basket - Serie A 2018 : è caos in casa Fiat Torino. Luca Banchi si dimette! : È caos in casa Fiat Torino. Nella serata di ieri è arrivato l’annuncio della rescissione consensuale del rapporto tra la squadra piemontese e l’allenatore Luca Banchi. Una notizia arrivata al termine di una giornata davvero complicata in casa Auxilium. Proviamo a fare ordine. Tutto pare essere stato originato dal rapporto tra l’ex coach di Siena ed il presidente della società Antonio Forni, mai decollato già dall’estate, ...

Basket - dimissioni choc per Fiat : Banchi sbatte la porta e se ne va : Giornata shock per la Fiat Torino. Il coach Luca Banchi ingaggiato a fine maggio e che ha portato i gialloblù a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia con un turno di anticipo e a entrare ...

Basket - divorzio tra coach Banchi e la Fiat Torino : Luca Banchi non è più il coach di Fiat Torino. All'origine della decisione, contrasti con la proprietà ovvero con il presidente Antonio Forni e suo figlio Francesco. A Varese, con la squadra sotto di ...

Diretta/ Zenit Torino info streaming video e tv : la Fiat dei record (Basket Eurocup) : Diretta Zenit Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo e vale per la Top 16 di Eurocup (girone F)(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Basket - la Fiat batte Brescia e si qualifica per la Final 8 di Coppa Italia : La Fiat batte la capolista Gremani Brescia nella penultima giornata di andata (95-86) e stacca il biglietto per la Final Eight di Coppa Italia, in programma a Firenze a metà febbraio. Dopo il ...

Basket. La Fiat Torino supera la capolista Brescia e conquista l'accesso alle Final Eight : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Dal canto suo Brescia nell'ultimo quarto ha cercato di ...

Basket - Fiat battuta ma alla Top 16 di Eurocup : La Fiat cede al Ruffini: nell'ultimo turno del girone A di Eurocup, l'Unics Kazan si impone 72-79 piazzandosi quindi secondo al termine della prima fase. Torino, già qualificata anch'essa alla Top 16, ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : la Fiat Torino cerca il secondo posto nel girone : Se oggi abbiamo festeggiato il Natale, domani il grande sport internazionale riprenderà con diverse competizioni di importanza elevata. Tra queste anche l’Eurocup di Basket 2017-2018, che vede ormai avvicinarsi la conclusione della stagione regolare prima di arrivare alle Final 16. Domani, alle ore 18.00 al Palaruffini, scenderà in campo la Fiat Torino per il suo match contro l’UNICS Kazan. Entrambe le squadre sono già ...