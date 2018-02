Basket | Finale Coppa Italia 2018 | Torino-Brescia Programma | orari e tv Il palinsesto

Basket : Coppa Italia - Torino in finale : ANSA, - ROMA, 17 FEB - E' la Fiat Torino la prima finalista della Coppa Italia di Basket. A Firenze, sede della Final Eight, la squadra allenata da Paolo Galbiati ha battuto 92-87 , 12-22, 40-40, 55-...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino in finale! Cremona ko al supplementare : La Fiat Torino è la prima Finalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra piemontese supera al supplementare la Vanoli Cremona 92-87 al termine di una partita molto combattuta e che nel Finale ha vissuto continui ribaltamenti. Decisivi per i piemontesi i 18 punti di Diante Garret e i 17 di Blue, mentre alla Vanoli non bastano i 16 punti di un ottimo Simone Fontecchio. Il primo tempo si chiude in parità ma i due quarti di cui è composto ...

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Red October Cantù- Germani Brescia in DIRETTA : derby lombardo con in palio la finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Brescia, sfida valevole per le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La Red October è reduce dall’incredibile vittoria nei quarti di finale nel derby contro l’Olimpia Milano, con i brianzoli che si sono imposti 105-87. Una prestazione offensiva clamorosa per il miglior attacco del campionato, che ha dominato una delle grandi favorite fin dal primo quarto, nonostante le pesanti ...

Basket - semifinale Final Eight Coppa Italia : Cremona-Torino 87-92. Fiat in finale : Cremona-Torino 87-92 d.t.s. , 22-12, 40-40; 61-55; 80-80, Torino riemerge dal momento di mille difficoltà e porta a casa la qualificazione alla Finale di Coppa Italia. Cremona si arrende all'overtime ...

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Vanoli Cremona-FIAT Torino in DIRETTA : a caccia del primo posto in finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima delle due semifinali valide per le Final Eight della Coppa Italia di Basket 2018 tra Vanoli Cremona e FIAT Torino. La Vanoli è uscita vincente, contro pronostico, dal suo quarto di finale con la Sidigas Avellino, al termine di una partita tirata fino alla fine nella giornata di giovedì. Torino, invece, ha superato l’Umana Reyer Venezia in una partita molto particolare, in cui ha preso un ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : la Virtus perde Alessandro Gentile e si scioglie. Brescia vince e va in semifinale : È la Leonessa Brescia la quarta semiFinalista della Final Eight della Coppa Italia 2018. La squadra di Andrea Diana ha battuto la Virtus Bologna per 97-83 e domani si giocherà l’accesso alla Finale contro Cantù. Una qualificazione arrivata dopo una partita ben giocata, in cui le V nere, per l’occasione vestite di giallo, hanno provato ad opporre resistenza ma le cui speranze si sono spente quando il muscolo di Alessandro Gentile si è ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

Basket - Coppa Italia 2018 oggi (venerdì 16 febbraio) : programma - orari e tv dei quarti di finale. Il programma completo : Dopo le grandi sorprese della prima giornata, continuano le Final Eight di Coppa Italia 2018 con gli altri due quarti di finale in programma. Le eliminazioni di Avellino e Venezia, rispettivamente contro Cremona e Torino, fanno capire che può davvero succedere di tutto e che i pronostici iniziali possono essere completamente ribaltati. oggi si comincia con il derby tra Milano e Cantù. L’Olimpia, a questo punto, diventa la super favorita ...

Basket - Coppa Italia Rich non basta ad Avellino - in semifinale va Cremona : FIRENZE - Cremona è la prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia di Basket scattata al 'Nelson Mandela forum' di Firenze. La formazione di Meo Sacchetti ha battuto , 89-82, , a sorpresa, ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Torino elimina Venezia ai quarti di finale! : Un primo quarto da sogno per entrare tra le magnifiche quattro: la FIAT Torino ha superato il primo turno delle Final Eight di Coppa Italia di Basket 2018 eliminando con il punteggio di 72-60 l’Umana Reyer Venezia. Se il primo quarto, per la formazione piemontese, è stato un sogno, per Venezia si è presto trasformato in un autentico incubo. Solo quattro punti realizzati al cospetto dei 21 messi a segno da Torino, un parziale che ha ...