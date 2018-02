Bafta 2018 in nero per le donne Il film di Guadagnino vince per il miglior adattamento

Bafta 2018 : tutto quello che c'è da sapere : Dalle 18 , ora italiana, sarà possibile seguire in streaming, sul sito e sui social della BBC One, il red carpet a cui parteciperanno anche Kate Middleton e il principe William, oltre a tutti i ...

#Bafta 2018 Le nomination : ... Phantom Thread " Il filo nascosto Octavia Spencer, The Shape of Water " La forma dell'acqua Miglior attore non protagonista Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo Hugh Grant, Paddington 2 ...