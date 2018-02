Atletica | Donato 23 o titolo tricolore

Atletica - Fabrizio Donato si candida alle prossime elezioni politiche : rappresenterà il Movimento 5 Stelle : Fabrizio Donato è uno dei candidati scelti dal Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Il laziale, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, è una delle punte di diamante della nostra Atletica leggera e a 41 anni ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Donato è soltanto una delle new entry del Movimento: sarà candidato nell’uninominale. Curiosamente il giorno delle elezioni sarà anche ...