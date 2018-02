Atalanta | Gasperini | ' Col Borussia servirà la gara perfetta | mezza città si muoverà per

Serie A Atalanta - Gasperini : «Fiorentina? Una partita equilibrata» : Gian Piero Gasperini commenta così il punto messo da parte: "E' stata una buona partita contro una squadra forte come la Fiorentina - dice l'allenatore a Sky Sport - Sono soddisfatto. Non era facile, ...

Atalanta - Gasperini ironico : “la fidanzata di Petagna? Ecco cosa dico” : Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato nell’immediato post partita dopo il pari contro la Fiorentina. L’allenatore atalantino ammette le difficoltà della gara e si dice felice per Petagna: “Non è stato facile giocare contro questa Fiorentina. Sono contento per il gol di Petagna perché ci dà morale. Raccomandargli una fidanzata? Ne ha troppe. Borussia Dortmund? Le motivazioni e l’entusiasmo ci ...

Atalanta - Gasperini fa un punto sull’infermeria : da Caldara a Cornelius e Rizzo : Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato così la gara con i viola: “Anche contro i viola sarà una partita ad eliminazione. Parliamo di una squadra che magari viaggia a fasi alterne, ma che come abbiamo visto contro la Juventus è in grado di mettere in campo grandi prestazioni. Infermeria? Caldara sta meglio, non so nemmeno se userà la ...

Atalanta - Gasperini : 'Per l'Europa è una corsa a eliminazione' : 'Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l'attesa per il ritorno'. Dal Borussia Dortmund l'Atalanta si trova proiettata di nuovo al campionato con ...

Formazione Atalanta - turnover con la Fiorentina? La strategia di Gasperini in vista del Dortmund : Formazione Atalanta – La sconfitta per 3-2 rimediata in Germania contro il Dortmund, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, brucia ancora in casa Atalanta visto che il goal vittoria dei gialloneri è arrivato in pieno recupero. Giovedì si giocherà la gara di ritorno con gli orobici che hanno numerose chance di passare il turno. Prima però la ‘Dea’ dovrà affrontare la sfida di campionato con la Fiorentina: ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Al ritorno sarà dura» : DORTMUND - "Il rammarico c'è. Ma c'è anche la sensazioni di aver fatto un'ottima partita per lunghi tratti". Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , a Sky, dopo la gara contro il Borussia: "...

Atalanta - Gasperini : 'Che rabbia per il risultato...' : 'Un risultato del genere alla vigilia ci avrebbe soddisfatti, ma a conti fatti ci lascia l'amaro in bocca e ci fa arrabbiare'. Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta in extremis della sua ...

Atalanta - Gasperini 'Deluso dalla sconfitta - ma possiamo farcela' : ... 'Perdere nei minuti di recupero fa sempre male ma non deve cancellare tutto il resto che è stato fatto e che è stato notevole', ha dichiarato il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. 'AL ...

Atalanta - Gasperini : "Siamo ancora vivi. Ma che peccato perdere così al 91'" : Gian Piero Gasperini ha di che essere soddisfatto. La sua Atalanta ha giocato una gran partita in casa del più quotato Borussia Dortmund, è passata in vantaggio a metà della ripresa dopo aver ...

Atalanta - Gasperini : 'Ottima prestazione - non dovevamo perdere'. Poi svela un retroscena su Batshuayi... : Nell'economia del gioco d'attacco è importante, poi stasera è stato meglio Ilicic. Bravissimo nel primo, nel secondo ha sfruttato l'inserimento di Cristante. Il Papu non lo discutiamo'. ILICIC - '...

Atalanta - Gasperini rammaricato e ‘arrabbiato’ con la difesa poi un clamoroso retroscena su Batshuayi : L’Atalanta è uscita sconfitta dal match con il Borussia Dortmund, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ma i due goal segnati al Signal Iduna Park lascia aperto il discorso qualificazione. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Gasperini ha commentato così la prestazione della sua squadra: “C’è rammarico ma c’è la sensazione di aver fatto per lunghi tratti un’ottima gara, abbiamo preso ...

Diretta/ Borussia Dortmund Atalanta (risultato finale 3-2) streaming video e tv : l'amarezza di Gasperini : Diretta Borussia Dortmund-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Gasperini è attesa in Germania per l'esame di maturità.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:35:00 GMT)

L'Atalanta di Gasperini vale quella di Mondonico : a Dortmund si fa l'impresa : E questa partita L'Atalanta del Gasp deve interpretarla con la sagacia di quella del Mondo . Ci vuole un pizzico di tutte le sue esperienze europee mettendoci dentro anche quelli targate 1991 in ...

Borussia Dortmund-Atalanta - probabili formazioni sedicesimi Europa League 2018 : Gasperini ritrova Gomez e Caldara - Batshuayi unico riferimento offensivo per i tedeschi : Questa sera (giovedì 15 febbraio, ore 19.00) lo stadio Signal Iduna Park sarà teatro della sfida d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Borussia Dortmund ed Atalanta. Dopo aver disputato un eccellente girone di qualificazione, affrontando alla grande avversarie di livello come Everton e Lione, gli orobici dovranno fare i conti contro la formazione tedesca, “retrocessa” dalla Champions League. Servirà ...