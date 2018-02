LIVE Atalanta-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : viola in dieci : Foto Getty Images © scelta da SuperNews 87 AMMONITO Veretout per perdita di tempo 86 Punizione a girare di Ilicic, la difesa viola rinvia, Freuler dalla distanza a fil di palo 85 ESPULSO Milenkovic ...

Calcio - Atalanta-Fiorentina finisce 1-1 : 19.53 Atalanta e Fiorentina si dividono la posta a Bergamo (1-1), un risultato che rallenta i bergamaschi nella corsa ad un posto in Europa. Buona partenza viola. Al 6' Simeone fallisce una buona occasione.Poi arriva il vantaggio al 16': Gollini para una prima volta su Badelj, ma non può nulla su un secondo tentativo del croato. I bergamaschi, reduci dalla battaglia di Dortmund, operano il forcing a fine tempo e pareggiano con Petagna nel ...

Atalanta-Fiorentina 1-1 : prima Badelj - poi Petagna - un punto che non “piace” a nessuno : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Pagelle Atalanta-Fiorentina 1-1 : Petagna batte un colpo : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

DIRETTA / Atalanta Fiorentina (risultato live 1-1) streaming video e tv : tentativo di Biraghi : DIRETTA Atalanta Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Atleti Azzurri d'Italia sono in palio punti importanti per l'Europa(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:29:00 GMT)

LIVE Atalanta-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : inizia il secondo tempo : ... Gasperini ci crede Borussia Dortmund-Atalanta 3-2: orobici sconfitti, ma la qualificazione è ancora aperta , Video e Gol, Borussia Dortmund-Atalanta diretta tv e streaming, Europa League oggi 15 ...

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 1-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

DIRETTA / Atalanta Fiorentina (risultato live 1-1) streaming video e tv : Petagna pareggia i conti! : DIRETTA Atalanta Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Atleti Azzurri d'Italia sono in palio punti importanti per l'Europa(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:56:00 GMT)

Atalanta Fiorentina - risultato live 0-1 - streaming video e tv : gol di Badelj! : Diretta Atalanta Fiorentina: info streaming video e tv, all'Atleti Azzurri d'Italia sono in palio punti importanti per l'Europa , Serie A, .

LIVE Atalanta-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : Gol! : ... Gasperini ci crede Borussia Dortmund-Atalanta 3-2: orobici sconfitti, ma la qualificazione è ancora aperta , Video e Gol, Borussia Dortmund-Atalanta diretta tv e streaming, Europa League oggi 15 ...

Atalanta Fiorentina - risultato live 0-0 - streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Atalanta Fiorentina: info streaming video e tv, all'Atleti Azzurri d'Italia sono in palio punti importanti per l'Europa , Serie A, .

LIVE Atalanta-Fiorentina - cronaca e risultato in tempo reale : Iniziata! : ... Gasperini ci crede Borussia Dortmund-Atalanta 3-2: orobici sconfitti, ma la qualificazione è ancora aperta , Video e Gol, Borussia Dortmund-Atalanta diretta tv e streaming, Europa League oggi 15 ...

Atalanta-Fiorentina 0-1 : risultato e cronaca in diretta live : Atalanta-Fiorentina, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortuna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 0-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva