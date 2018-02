Ascolti tv | vince C’è posta per te | serata Mediaset

Ascolti tv - Don Matteo vince ancora : 14.05 Prima serata tv sotto il segno di Don Matteo, che su Rai 1 è stato visto da 6.632 mila telespettatori, pari a uno share del 27,3%. La fiction ambientata a Spoleto e che vede nei panni del protagonista Terence Hill è stata il programma più visto dell'intera giornata. Prime time firmato Rai, con 10 milioni 113 mila telespettatori e uno share del 37,6%, la seconda serata con 4 milioni 70mila spettatori e uno share del 33,2% e l'intera ...

Ascolti : Don Matteo 11 rivince nettamente - crolla ’90 Special : Ascolti tv di giovedì 15 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 15 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la quinta puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 6.632.000 […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 rivince nettamente, crolla ’90 Special proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 13 febbraio 2018. Vince Principe Libero (6 - 1 mln – 24.3%) - L’Isola al di sotto dei 4 mln (21.6%). STEP cala (6%) : Fabrizio De Andre` - Principe Libero Su Rai1 la prima puntata della miniserie Fabrizio De Andrè – Principe Libero – in onda dalle 21.32 alle 23.22 – ha conquistato 6.178.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 la quarta puntata de L’Isola dei Famosi – in onda dalle 21.43 all’1.25 – ha raccolto davanti al video 3.807.000 spettatori pari al 21.6% di share (qui quello che è successo ieri, qui gli ...

Ascolti : Isola dei famosi crolla a 3 - 8 milioni (21 - 60%) - stravince la fiction su Fabrizio De Andrè : Ascolti tv di martedì 13 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 13 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la prima parte della fiction Fabrizio De Andrè-Principe libero con Luca Marinelli. Risultato? 6.178.000 spettatori (24,28% di share). Su Canale 5 3.807.000 (21,60%) […] L'articolo Ascolti: Isola dei famosi crolla a 3,8 milioni (21,60%), stravince la fiction su Fabrizio ...

Ascolti tv ieri - Commissario Montalbano stravince | Dati Auditel 12 febbraio 2018 : Dati Auditel di ieri sera, lunedì 12 febbraio 2018. Il Commissario Montalbano, nuovo record? Il Commissario Montalbano è tornato con due nuovi episodi in questo 2018. Gli Ascolti saranno sempre stati all’altezza del film tv di Rai 1? Certo che si, quando c’è Montalbano per gli italiani è un appuntamento fisso tant’è che la stessa mediaset ha deciso di posticipare la puntata dell’isola dei famosi a questa sera (martedì) ...

Ascolti TV | Domenica 11 febbraio 2018. Che Tempo che Fa vince con il 20.5%/17.2% - Chiamatemi Francesco all’8.2% : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 5.348.000 spettatori pari al 20.5% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.711.000 spettatori (17.2%). Su Canale 5 Chiamatemi Francesco ha raccolto davanti al video 1.922.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.085.000 spettatori (7.8%) mentre S.W.A.T. è stato la scelta di 1.790.000 spettatori (7.3%). Su ...

Sanremo. Boom Ascolti nella serata dei duetti : 10 - 1 milioni e 51.1%. Ultimo vince le Nuove proposte : Secondo posto per Mirkoeilcane e terzo gradino del podio per Mudimbi. La quarta serata inizia con Heidi in versione rock, omaggio alla svizzera Michelle, interpretata dall'inedito trio Baglioni-Hunziker-Favino. Gianna Nannini è la prima ospite: duetto con Baglioni e l'Ariston si emoziona. Poi Piero Pelù. Premio alla carriera per Milva, la figlia porta sul palco il suo grazie e un messaggio ai giovani. Alice Caioli vince il premio sala stampa ...

Ascolti Sanremo 2018 : Baglioni vince ancora su Conti e De Filippi alla seconda serata : Dicono che la seconda serata del Festival di Sanremo sia quella di assestamento, vera rivelatrice del gradimento e del gusto del pubblico. La prima non vale. C’è la curiosità, la voglia di capire la sinergia dei conduttori, l’ansia di ascoltare le canzoni di cui abbiamo sentito parlare per tre mesi. E la squadra di Claudio Baglioni non delude le aspettative. 9.687.000 gli spettatori medi davanti alla seconda serata del Festival per ...

Sanremo 2018 - gli Ascolti tengono : 47 - 7% di share per la seconda serata del Festival. Baglioni vince ancora il confronto con Conti : La seconda serata del festival di Sanremo targato Claudio Baglioni ha ottenuto un ascolto medio di 9.687.000 spettatori con il 47,7% di share. Dati che superano di oltre un punto percentuale lo share medio della seconda serata dello scorso anno, ultima edizione di Carlo Conti, ma che rimangono inferiori di un paio di punti se confrontati con l’edizione del 2016. Rispetto al 2017, la media d’ascolto è inferiore di circa 700.000 ...

Ascolti tv - l'Isola dei Famosi stravince contro "In punta di piedi" : L'Isola dei Famosi (stra)vince ancora. Nella serata di lunedì 5 febbraio, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha...